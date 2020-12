Zucchero a Domenica in

Grande puntata la prossima di Domenica in. Mara Venier avrà come ospite Zucchero. Il grande cantautore emiliano sarà protagonista di tutto il pomeriggio di domenica 20 dicembre 2020 nella puntata numero quindici di Domenica in. La puntata natalizia dello storico contenitore domenicale della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo sarà dunque punteggiata dalle canzoni di Zucchero, in un collage musicale che abbraccerà tutta la prossima puntata di Domenica in, oltre che la strepitosa carriera del grande cantautore.

Zucchero dunque non sarà ospite solo per fare una lunga chiacchierata con Mara, con cui è molto amico da tanti anni, ma eseguirà anche alcuni brani musicali, molti dei quali appartenenti al suo ultimo lavoro discografico, quel D.O.C. di cui è uscita la versione De Luxe proprio in questi ultimi giorni.

Zucchero sarà collegato da casa sua, dove potrà ospitare tutta la sua band e con la quale eseguirà alcune delle sue più celebri canzoni, alcune anche in tema proprio natalizio. Purtroppo il cantautore emiliano non potrà essere in studio a proprio a seguito delle restrizioni sanitarie che obbligano una presenza nello studio televisivo a Roma di massimo 3-4 persone oltre alla conduttrice del programma e lui volendo esibirsi live con la sua band, lo farà direttamente dalla sua dimora. Ed a proposito di canzoni in tema natalizio, ecco Zucchero in “Così celeste”, uno dei suoi brani più celebri :

Di certo per Domenica in è proprio un gran colpo avere ospite Zucchero per tutta la durata della sua puntata natalizia, questo per la grande amicizia che lo lega con Mara, un’amicizia di vecchia data. L’appuntamento dunque imperdibile davvero per la puntata natalizia di Domenica in, la numero quindici di questa serie, è per il 20 dicembre 2020 a partire dalle ore 14 in diretta dagli studi Frizzi di Roma, ovviamente con Mara Venier e Zucchero Fornaciari.