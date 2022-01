Zona Bianca, Giuseppe Brindisi replica ad Adriano Celentano: “Non siamo una trasmissione con una tesi precostituita”

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Zona Bianca’, in onda, stasera, mercoledì 19 gennaio 2022, Giuseppe Brindisi ha replicato ad Adriano Celentano che, nelle scorse ore, ha manifestato, sui propri social, una dura presa di posizione nei confronti del talk show di Rete 4:

Ciao ragazzi! Mi trovo costretto ancora una volta a sottolineare il ruolo di chi conduce talk e trasmissioni di informazione, secondo me incapaci nel tenere sotto controllo i famosi INTERRUTTORI. Trattasi di strani ospiti che non solo non accendono alcun tipo di LUCE, ma creano il BUIO attorno a chi non la pensa come loro. L’obbiettivo è sempre lo stesso. Non far capire cosa mai dirà quel poveraccio che è stato brutalmente INTERROTTO dagli OSCURANTISTI che vogliono a tutti i costi TACERE il pensiero ALTRUI…

In un video di quasi 7 minuti, il Molleggiato, per ribadire l’importanza della libertà di pensiero e di opinione in tv anche sul delicato tema del vaccino contro il Covid, ha riproposto le immagini più esaustive, tratte da ‘Zona Bianca’ in cui, spesso, chi sposa le tesi contrarie alla vaccinazione viene interrotto.

Tu sei simpatico, ma a volte non basta concedere la parola. Il valore di un conduttore sta nella capacità di tenere a bada l’ipocrisia degli ‘interruttori’ e da te, ma non solo da te, ce ne sono parecchi e sono più velenosi del virus.

Il filmato, in cui compaiono tra gli altri anche Povia, il tennista Novak Djokovic ed il premio Nobel Luc Montagnier, si conclude con una frase assai esaustiva che racchiude il pensiero del ragazzo della via Gluck: “Anche chi non si vaccina è tuo fratello!”

Brindisi, in diretta, ha espresso, ancora una volta, il proprio punto di vista:

Ringraziamo, in qualche modo, Adriano Celentano per essere finiti nel suo radar. Mi ha dato del simpatico, ne prendo atto. Da questo momento lo invito a partecipare ad una trasmissione in cui, essendoci il contraddittorio, spesso, devo fare l’interruttore come lui dice. Non siamo una trasmissione con una tesi precostituita, predeterminata come altre. Noi cerchiamo di far discutere. A volte c’è un dibattito che può raggiungere dei toni. L’aspetto, però, Celentano. Quando vuole noi siamo qui.

Rispondendo, invece, ad un ospite, il giurista Ugo Mattei, il mezzobusto del Tg4 ha ribadito le proprie posizioni: