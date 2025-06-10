Zerocalcare, quando uscirà la nuova serie Netflix: l’annuncio ufficiale

Zerocalcare torna su Netflix con un nuovo progetto. L’ufficialità è arrivata in queste ore sui canali ufficiali Netflix e a confermarlo sono stati proprio Zerocalcare, autore e regista, e Valerio Mastandrea. Quest’ultimo torna a prestare la voce all’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zeno. La serie uscirà nel 2026.

Chi è Zerocalcare

Il suo vero nome è Michele Rech, è originario di Cortona ed è nata nel 1983. Lo pseudonimo Zerocalcare è nato dalla necessità di trovarsi un nickname per un forum online; per questo ha preso ispirazione da una pubblicità di anti-calcare che aveva visto in tv. Il fumettista ha trascorso gran parte della sua infanzia in Francia, paese d’origine della madre, e poi a Roma in un liceo francese. La passione per l’arte è nata sin da adolescente, quando ha iniziato a disegnare fumetti al liceo. Negli anni è stato anche al G8 di Genova e i suoi primi lavori sono ispirati a quelle giornate del 2001. Nel 2003 ha iniziato a lavorare come illustratore per il mensile Liberazione, il settimanale Carta e il mensile La Repubblica XL. Da quel momento ha avuto inizio la sua carriera, cominciata quando aveva solo 20 anni.

La collaborazione con Netflix

L’accordo del fumettista con la piattaforma streaming è iniziata nel 2021, con l’uscita di Strappare lungo i bordi, dove il fumettista romano riflette sulla sua vita e su un amore mancato. Nel 2023 è invece arrivato Questo mondo non mi renderà cattivo, una serie in sei episodi che racconta l’apertura di un centro di accoglienza a Roma Est e dello scontro tra fascisti e antifascisti.