Zerocalcare, quando uscirà la nuova serie Netflix: l’annuncio ufficiale
Zerocalcare ha annunciato il suo ritorno su Netflix. Il fumettista sbarca con una nuova serie dopo il successo delle prime due.
Zerocalcare torna su Netflix con un nuovo progetto. L’ufficialità è arrivata in queste ore sui canali ufficiali Netflix e a confermarlo sono stati proprio Zerocalcare, autore e regista, e Valerio Mastandrea. Quest’ultimo torna a prestare la voce all’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zeno. La serie uscirà nel 2026.
Chi è Zerocalcare
Il suo vero nome è Michele Rech, è originario di Cortona ed è nata nel 1983. Lo pseudonimo Zerocalcare è nato dalla necessità di trovarsi un nickname per un forum online; per questo ha preso ispirazione da una pubblicità di anti-calcare che aveva visto in tv. Il fumettista ha trascorso gran parte della sua infanzia in Francia, paese d’origine della madre, e poi a Roma in un liceo francese. La passione per l’arte è nata sin da adolescente, quando ha iniziato a disegnare fumetti al liceo. Negli anni è stato anche al G8 di Genova e i suoi primi lavori sono ispirati a quelle giornate del 2001. Nel 2003 ha iniziato a lavorare come illustratore per il mensile Liberazione, il settimanale Carta e il mensile La Repubblica XL. Da quel momento ha avuto inizio la sua carriera, cominciata quando aveva solo 20 anni.
La collaborazione con Netflix
L’accordo del fumettista con la piattaforma streaming è iniziata nel 2021, con l’uscita di Strappare lungo i bordi, dove il fumettista romano riflette sulla sua vita e su un amore mancato. Nel 2023 è invece arrivato Questo mondo non mi renderà cattivo, una serie in sei episodi che racconta l’apertura di un centro di accoglienza a Roma Est e dello scontro tra fascisti e antifascisti.