Una storia di strada, dove l’amicizia si rende fondamentale per la salvezza di una comunità. Sono queste le premesse con cui si presenta Zero, la nuova serie tv originale italiana di Netflix di cui è stata annunciata la data di uscita sulla piattaforma, ovvero il 21 aprile 2021. Qui sotto potete vedere anche il primo teaser.

Allora gli abbonati al servizio in Italia e negli altri Paesi in cui il servizio è disponibile potranno conoscere meglio la storia liberamente ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano (edita da Mondadori e disponibile anche in e-book), che della serie -ideata da Menotti– è anche autore, insieme a Stefano Voltaggio (anche Creative Executive Producer) Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco.

Gli otto episodi della serie, prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, vedrà come protagonista Omar/Zero (Giuseppe Dave Seke), un timido ragazzo che all’inizio della storia si sente invisibile agli occhi degli altri.

Questa sua sensazione diventa, però, un vero e proprio superpotere. Con la capacità di diventare invisibile, Omar/Zero diventa suo malgrado colui a cui il Barrio, il quartiere della periferia milanese da cui voleva scappare, chiede aiuto quando si trova in pericolo. Nel farlo, avrà l’aiuto di quattro amici: Sharif (Haroun Fall), Inno (Madior Fall), Momo (Richard Dylan Magon) e Sara (Daniela Scattolin). Il cast della serie include anche Beatrice Grannò (Anna), Virgina Diop (Awa), Alex Van Damme (Thierno), Frank Crudele (Sandokan), Giordano de Plano (Ricci), Ashai Lombardo Arop (Marieme), Roberta Mattei (La Vergine), Miguel Gobbo Diaz (Rico) e Livio Kone (Honey).