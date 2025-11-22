Zelig On su Italia 1 dal 23 novembre: i conduttori, gli ospiti e le anticipazioni sulla prima puntata

A partire dal 23 novembre, va in onda Zelig On. Alla guida ci sono Paolo Ruffini e Lodovica Comello, con la presenza di Ale e Franz.

Al via Zelig On, il programma che porta sul palco e in tv i nuovi talenti della comicità. In onda su Italia 1 a partire da domenica 23 novembre, alla conduzione ci sono Paolo Ruffini e Lodovica Comello con la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. L’ospite speciale della serata è Max Angioni.

Le anticipazioni sulla prima puntata

Nel corso del primo appuntamento, si alternano in studio Nikolas Albanese, Vincenzo Albano, Chiara Anicito, Filippo Caccamo, Michele Cosentino, Vincenzo Comunale, Giovanni D’Angella, Andrea Di Marco, Elianto, Chiara Lippi, Francesco Migliazza, Giada Parisi, Max Pieriboni, Nando Prati, Alice Redini, Max Samaritani, Aurelio Sechi, Senso d’Oppio, Davide Spadolà, Antonello Taurino, Virgigno. Il cast è infatti composto da nuove proposte al debutto e da nomi già famosi al pubblico, con una significativa presenza femminile, pronti a sperimentare linguaggi e stili differenti. Si tratta di un vero e proprio laboratorio della risata, frutto di un intenso lavoro di scouting condotto in tutta Italia sotto l’intuizione creativa e la guida di Giancarlo Bozzo.

Ale e Franz sono inoltre i protagonisti del backstage, che diventa parte integrante dello spettacolo con interviste irriverenti, sketch dietro le quinte e momenti rubati prima e dopo le esibizioni. Questo è un modo per restituire al pubblico l’autentica atmosfera e imprevedibile della comicità in fase di sperimentazione.

Cosa porta Zelig On in tv

Con Zelig On viene confermata la capacità del brand di rinnovarsi, di cogliere le nuove tendenze e di valorizzare i talenti emergenti. Un progetto che va ad unire esperienza e innovazione, mantenendo così viva la tradizione di uno dei marchi più amati della tv italiana.