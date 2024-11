Ad aprire la programmazione natalizia della Rai ci pensa lo Zecchino d’Oro 2024: la 67esima edizione della rassegna canora per i più piccoli e le più piccole, ideata dall’Antoniano (che quest’anno, come la Rai, festeggia 70 anni), torna su Raiuno con tre pomeriggi di musica e festa, all’insegna del divertimento e dell’importanza dell’amicizia. La gara, come sempre, è affiancata da momenti di spettacoli, ospiti e riflessioni. Una vera e propria tradizione, che quest’anno segna anche un grande ritorno: quello di Topo Gigio! Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

La 67esima edizione dello Zecchino d’Oro va in onda venerdì 29 e sabato 30 novembre 2024, dalle 17:05 alle 18:45, con le semifinali, e domenica 1° dicembre, dalle 17:20 alle 20:00, con la finale e la proclamazione della canzone vincitrice.

Zecchino d’Oro 2024, ospiti

Tanti ospiti a comporre la giuria di grandi: Tosca D’Aquino, Carolina Rey e Lino Banfi per la prima puntata; Gabriele Cirilli e Daniela Ferolla per la seconda, in cui ritorna anche Lino Banfi; in finale Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini, Bianca Guaccero e i conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. Ospiti della finale anche i Ricchi e Poveri, che presentano il loro ultimo brano.

Grande ritorno in questa edizione 2024 è quello di Topo Gigio, presente in tutte le puntate e alla finale veste anche i panni del giurato. È dal 2006 che non è nel cast fisso del programma. Durante le tre puntate presente anche l’imitatore Leonardo Fiaschi, mentre in finale è previsto anche il Grande Mago Alessandro Politi, con i suoi divertenti trucchi di magia.

Zecchino d’Oro 2024, conduttori

Zecchino D'Oro 2024 🎶🥁La canzone che mi passa per la testaNon so bene cosa sia, dove e quando l'ho sentitaDi sicuro so soltanto che faZum zum zum zum zum zum, zum zum zum zum zum🎶🥁Carolina Benvenga, LORENZO BAGLIONI e i bimbi del #PiccoloCoro non riescono a smettere di ballarla mentre aspettano #zecchino2024 che torna su Rai1 dal 29 novembre alle 17.05!Il nuovo cartone di "Zum Zum Zum" per i 70 anni di Rai e di Antoniano da oggi è su RaiPlay!Rai_Yoyo #zecchino2024 #lamusicapuò Posted by Rai1 on Wednesday, November 27, 2024

A condurre le due semifinali del 29 e 30 novembre sono Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. La finale di domenica 1° dicembre è invece condotta da Carlo Conti, che è anche direttore artistico della rassegna.

Zecchino d’Oro 2024, pubblico

I posti per partecipare come pubblico alla diretta della rassegna sono limitati: per prenotarli è necessario mettersi in una lista d’attesa e attendere di essere ricontattati dalla produzione.

Zecchino d’Oro 2024, canzoni

Zecchino D'Oro 2024 Ora manca davvero pochissimo! 🤩I piccoli solisti hanno studiato per mesi e ora sono prontissimi! 🎶Le nuove canzoni e tante sorprese a #zecchino2024, dal 29 novembre alle 17:05 su Rai 1 🎶#zecchino2024 #lamusicapuò Rai_Yoyo Posted by Rai1 on Thursday, November 28, 2024

Le canzoni in gara in questa edizione sono quattordici, interpretate da diciannove bambini e bambine provenienti da undici regioni d’Italia (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia).

I brani, prodotti da Antoniano e distribuiti da Sony Music Italia, sono firmati da trentasei autori, sia esperti di musica per bambini sia attori, scrittori, produttori e grandi artisti, tra cui Red Canzian, Luca Argentero, Johnson Righeira, Piero Romitelli, Andrea Mingardi, Enrico Galiano, Massimo Zanotti, Giulia Luzi, i Thru Collected e Max Elias Kleinschmidt.

“Il principe Futù” (Musica e Testo: Giulia Luzi e Massimo Zanotti) cantata da Greta, 9 anni, di

Oleggio (NO) insieme a Riccardo, 9 anni, di Marsala (TP) e con Ariel Grace, 9 anni, di Genova;

“La bugia” (Musica: Rainer Monaco – Testo: Riccardo Capone) cantata da Maddalena, 7 anni, di Capodrise (CE);

(Musica: Rainer Monaco – Testo: Riccardo Capone) cantata da Maddalena, 7 anni, di Capodrise (CE); “Gol! L’amicizia fa festa” (Musica: Francesco Morettini, Luca Angelosanti – Testo: Luca Angelosanti, Francesco Leombruni, Francesco Morettini) cantata da Vittorio Miguel, 10 anni, di Roma;

(Musica: Francesco Morettini, Luca Angelosanti – Testo: Luca Angelosanti, Francesco Leombruni, Francesco Morettini) cantata da Vittorio Miguel, 10 anni, di Roma; “Coccodance” (Musica: Piero Romitelli, Emilio Munda – Testo: Piero Romitelli) cantata da Elisabetta, 8 anni, di Sassari;

(Musica: Piero Romitelli, Emilio Munda – Testo: Piero Romitelli) cantata da Elisabetta, 8 anni, di Sassari; “Il magico viaggio di Marco Polo” (Musica: Red Canzian – Testo: Mario Gardini) cantata da Davide, 10 anni, di Roma;

(Musica: Red Canzian – Testo: Mario Gardini) cantata da Davide, 10 anni, di Roma; “Diventare un albero” (Musica: Rebecca Pecoriello, Stefano Francioni, Nicola Marotta – Testo: Rebecca Pecoriello, Nicola Marotta, Luca Argentero) cantata da Anna Sole, 9 anni, di Voltana (RA);

(Musica: Rebecca Pecoriello, Stefano Francioni, Nicola Marotta – Testo: Rebecca Pecoriello, Nicola Marotta, Luca Argentero) cantata da Anna Sole, 9 anni, di Voltana (RA); “Il leone piagnone” (Musica: Sergio Cossu – Testo: Enrico Galiano) cantata da Carlotta, 7 anni, di Pavone Canavese (TO);

(Musica: Sergio Cossu – Testo: Enrico Galiano) cantata da Carlotta, 7 anni, di Pavone Canavese (TO); “Coccinella sfortunella” (Musica e Testo: Valentina Ambrosio) cantata da Allegra, 10 anni, di Basiglio (MI);

(Musica e Testo: Valentina Ambrosio) cantata da Allegra, 10 anni, di Basiglio (MI); “L’estate sta iniziando” (Musica: Stefano Righi, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Simone Lavezzi, Daniele Mattiuzzi – Testo: Musica: Stefano Righi, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti) cantata da Alessandro, 9 anni, di Barzanò (LC);

(Musica: Stefano Righi, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Simone Lavezzi, Daniele Mattiuzzi – Testo: Musica: Stefano Righi, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti) cantata da Alessandro, 9 anni, di Barzanò (LC); “Un rospo nel bosco” (Musica: Andrea Mingardi, Sandro Comini – Testo: Andrea Mingardi, Sandro Comini) cantata da Andrea, 8 anni, di Decimomannu (Cagliari);

(Musica: Andrea Mingardi, Sandro Comini – Testo: Andrea Mingardi, Sandro Comini) cantata da Andrea, 8 anni, di Decimomannu (Cagliari); “Nonna rock” (Musica: Carmine Spera, Lodovico Saccol – Testo: Carmine Spera, Lodovico Saccol) cantata da Martina, 10 anni, di Trapani;

(Musica: Carmine Spera, Lodovico Saccol – Testo: Carmine Spera, Lodovico Saccol) cantata da Martina, 10 anni, di Trapani; “Jingle band” (Musica: Alessandro Fava, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi – Testo: Sara Casali, Alessio Zini) cantata da Kira, 8 anni, di Messina e da Francesco, 9 anni, di Lecce;

(Musica: Alessandro Fava, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi – Testo: Sara Casali, Alessio Zini) cantata da Kira, 8 anni, di Messina e da Francesco, 9 anni, di Lecce; “Per un pezzetto di terra” (Musica: Giuseppe De Rosa – Testo: Irene Menna) cantata da Beatrice, 6 anni, di San Giovanni Teatino (CH) e da Gabriele, 4 anni, di Aci Catena (CT);

(Musica: Giuseppe De Rosa – Testo: Irene Menna) cantata da Beatrice, 6 anni, di San Giovanni Teatino (CH) e da Gabriele, 4 anni, di Aci Catena (CT); “Animal School” (Musica: Giancarlo Di Maria – Testo: Massimo Mazzoni) cantata da Delia, 6 anni, di Belmonte Calabro (CS) e Valentina, 7 anni, di Roma.

Zecchino d’Oro 2024, vincitore

In ognuna delle prime due puntate i brani sono votati da una giuria di grandi, composta da ospiti e amici dell’Antoniano, e da una giuria di bimbi, giuria ufficiale dello Zecchino d’Oro, composta da venti

bambini che cambiano di puntata in puntata, a cui si aggiunge il voto del Piccolo Coro dell’Antoniano. I voti sono poi sommati a quelli della finale di domenica 1° dicembre, per proclamare la canzone vincitrice.

Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro dell’Antoniano

Come sempre, i cantanti sono accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano, un coro composto da bambini e bambine, diretto da Sabrina Simoni, diventato una vera istituzione nel mondo della musica.

Lo Zecchino d’Oro 2024 è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta.

Da dove va in onda lo Zecchino d’Oro?

Il programma viene registrato dal Centro di produzione Antoniano Production, a Bologna.

Dove vedere lo Zecchino d’Oro 2024?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere lo Zecchino d’Oro 2024 su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma. Le puntate sono come sempre complete di sottotitoli attivabili sulla pagina 777 di Televideo. La puntata finale di domenica 1° dicembre è completa anche di audiodescrizione.

Sempre su RaiPlay – su un canale dedicato – la finale del 1° dicembre è inoltre accessibile con i sottotitoli in chiaro e con il coinvolgimento di nove bambini della Scuola integrata bilingue per sordi e udenti – Istituto Tommaso Silvestri / Magarotto di Roma – che cantano in LIS, dall’Antoniano, le canzoni in gara.