Appuntamento finale con lo Zecchino D’Oro 2022. Dopo le prime due puntate –andate in onda giovedì 22 e venerdì 23 dicembre e condotte da Francesca Fialdini e Paolo Conticini- il programma decreterà la canzone vincitrice di questa edizione. A presentare la finalissima sarà Carlo Conti, direttore artistico della manifestazione canora per bambini per la sesta edizione consecutiva. L’appuntamento è per le 17, su Rai 1.

Le 14 canzoni in gara sono interpretate da 17 bambini provenienti da undici regioni italiane, insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Tra gli autori delle canzoni in gara in quest’edizione ci sono Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese con Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio.

Ecco, a seguire, tutti i brani in gara quest’anno allo Zecchino D’Oro 2022:

– Ci vuole pazienza (Carmine Spera, Flavio Careddu, Valerio Baggio) – Beatrice Marcello ed Elia Pedrini;

– Come King Kong (Gianluca Giuseppe Servetti, Margherita Vicario) – Giulia Baccaro;

– Gioca con me papà (Enrico Ruggeri) – Gioele Frione;

– Giovanissimo papà (Antonio Iammarino, Luca Medici) – Giorgia Nocentini;

– Il maglione (Filippo Pascuzzi, Davide Civaschi) – Massimiliano Peralta;

– Il mondo alla rovescia (Maurizio Festuccia, Francesco Stillitano) – Susanna Marchetti;

– Il panda con le ali (Daniele Coro, Virginio Simonelli) – Mariapaola Chiummo;

– L’acciuga raffreddata (Antonio Buldini, Franco Fasano) – Eleonora Busacca;

– L’orso col ghiacciolo (Mario Gardini, Giuseppe De Rosa) – Benedetta Morzetta;

– La canzone della settimana (Eugenio Cesaro) – Chiara Paumgharden;

– Mambo rimambo (Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti) – Frida Ruggeri;

– Mettiamo su la band (Davide Capotorto, Roberto Palmitesta, Alessandro Augusto Fusaro, Giuseppe Carlo Biasi) – Ferdinando Catapano;

– Mille fragole (Massimo Zanotti, Deborah Iurato) – Maryam Pagliarone;

– Zanzara (Luca Angelosanti, Francesco Morettini) – Francesco Berretti, Diana Giorcelli e Olga Gorgone.

Questa sera scopriremo il vincitore e la canzone che trionferà in questa edizione del programma. Sarà possibile seguirlo su Rai 1 o in diretta streaming su Raiplay (clicca qui).

Lo Zecchino d’Oro sostiene la campagna Operazione Pane, a favore di 18 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria). I telespettatori potranno donare, tramite sms o chiamata da rete fissa al 45588.