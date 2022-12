È in arrivo oggi pomeriggio dalle 17:05 su Rai1 il secondo appuntamento dello Zecchino d’Oro 2022. Previste per oggi le altre sette canzoni in gara in questa sessantacinquesima edizione, che è condotta per il secondo anno di fila da Francesca Fialdini e Paolo Conticini.

Con loro, ad accompagnare il lavoro della Giuria dei Piccoli, saranno presenti anche quest’oggi Ninna e Matti, con cui si è costruito dalla puntata di ieri un clima di scherzosa sfida generazionale. La puntata odierna precederà la finale di domani che sarà condotta dal direttore artistico dello Zecchino d’Oro, Carlo Conti. A presiedere domani la Giuria dei Grandi sarà Cristina D’Avena.

Anche nella puntata di oggi sarà presente l’appello a contribuire alla campagna Operazione Pane, in favore di 18 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria). I telespettatori potranno donare, tramite sms o chiamata da rete fissa al 45588.

Zecchino d’oro 2022: le canzoni in gara

Le 14 canzoni in gara quest’anno sono interpretate da 17 bambini provenienti da undici regioni italiane, insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Tra gli autori eccellenti delle canzoni in gara in quest’edizione troviamo Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese con Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio.