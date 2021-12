Lo Zecchino d’Oro torna alla consuetudine: dopo la speciale edizione dello scorso anno (la finale della sessantatreesima edizione si è in realtà svolta lo scorso 30 maggio, dato che la situazione pandemica dei mesi invernali non aveva reso possibile lo svolgimento dell’appuntamento nel consueto periodo), si torna per intero all’Antoniano, con due appuntamenti chiamati a precedere la finale di domenica 5 dicembre.

Venerdì 3 e sabato 4 dicembre infatti Francesca Fialdini e Paolo Conticini prenderanno il posto rispettivamente di La vita in diretta e Italia sì, conducendo le due semifinali della sessantaquattresima edizione dello Zecchino d’Oro. Per la finale di domenica alla conduzione arriverà invece il direttore artistico del concorso, che dal 2017 è Carlo Conti.

Sia per Francesca Fialdini sia per Paolo Conticini si tratta di un ritorno a Bologna per la conduzione dello Zecchino: la conduttrice di Da noi… a ruota libera ha condotto il festival musicale dedicato ai bambini per tre edizioni, dal 2016 al 2018, mentre Conticini, che è al momento al timone sul Nove di Cash or trash – Chi offre di più?, lo ha condotto per due edizioni, nel 2008 e nel 2009, affiancando Veronica Maya.

Alla conferenza stampa di presentazione che si terrà stamane solo da remoto parteciperanno oltre ai conduttori e al direttore artistico, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, Frate Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano, e Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro “Mariele Ventre”.

L’orario di messa in onda della sessantaquattresima edizione dello Zecchino d’Oro è il seguente: per venerdì e sabato pomeriggio la partenza è prevista per le 17:05 in seguito al Tg1 delle 16:45, mentre domenica si partirà 15 minuti dopo, come avviene abitualmente con Da noi… a ruota libera, dato che l’edizione del Tg1 si sposta alle 17:15 al termine di Domenica in. A firmare la regia di tutti gli appuntamenti sarà Maurizio Pagnussat, fedele compagno di Carlo Conti nelle sue avventure televisive.