Zecchino d’Oro 2021: quando, orari, conduttori, giuria e classifica

Torna in questo fine settimana lo Zecchino d’Oro, con la sua sessantaquattresima edizione (la seconda in onda in questo 2021 – a maggio si è recuperata quella rinviata lo scorso dicembre). In gara 14 canzoni che verranno presentate nelle due semifinali. L’appuntamento sarà trasmesso, come sempre, su Rai 1.

Zecchino d’Oro 2021: quando

La 64° edizione dello Zecchino d’Oro andrà in onda a partire da oggi pomeriggio fino a domenica sera. Venerdì e sabato pomeriggio si terranno le due semifinali, in cui verranno presentate sette canzoni per ogni appuntamento, mentre domenica sera si terrà la finale.

Zecchino d’Oro 2021: orari

L’appuntamento di oggi pomeriggio e quello di domani avranno lo stesso orario: dalle 17:05 alle 18:45 (prenderanno il posto rispettivamente di La vita in diretta e Italia sì). La finale della 64° edizione dello Zecchino d’Oro andrà in onda invece dall’Antoniano di Bologna dalle 17:20 alle 20:00 di domenica 5 dicembre.

Zecchino d’Oro 2021: conduttori

Per la conduzione delle due semifinali sono stati scelti Paolo Conticini e Francesca Fialdini. Entrambi tornano all’Antoniano dopo alcune esperienze in passato: Conticini ha affiancato nel 2008 e nel 2009 Veronica Maya (con la quale ha condotto anche due puntate nel 2014), mentre Fialdini ha guidato tre edizioni consecutive dal 2016 al 2018. Per la conduzione della finale di domenica ci sarà invece il direttore artistico dello Zecchino d’Oro, Carlo Conti.

Zecchino d’Oro 2021: giuria

Per le due semifinali a votare sarà chiamata solo la giuria formata dai bambini dell’Antoniano, mentre per la finale si aggiungerà anche una giuria di adulti che voterà segretamente. A formarla insieme a Paolo Conticini e Francesca Fialdini, che svestiti i panni di conduttori passeranno al ruolo di giurati, ci saranno Orietta Berti, Cristina D’Avena e un’ospite a sorpresa.

Zecchino d’Oro 2021: classifica

Al termine della finale l’ordine in classifica stabilirà quale canzone vincerà il sessantaquattresimo Zecchino d’Oro. Vediamo ora quali sono le canzoni in gara: