La 63ª edizione dello storico festival di canzoni per bambini, Lo Zecchino d’Oro 2021, andrà in onda oggi, domenica 30 maggio, dalle 17.20 alle 20 su Rai1, in una inusuale doppia diretta: Carlo Conti condurrà dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, mentre Mara Venier dagli studi di “Domenica In” a Roma, dove avrà appena concluso la trasmissione.

Torna così la gara tra 14 canzoni, cantate dal vivo dai 16 piccoli solisti, accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

A votarle, ci sarà una giuria di ospiti tra cui Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’avena ed Eleonora Daniele e una giuria composta da 10 bimbi, capitanati da un personaggio dei Buffycats dei 44 Gatti, selezionati attraverso una call sul web e provenienti da tutta Italia.

Come ogni anno tutte e due le giurie delleo Zecchino d’oro voteranno tramite delle palette con dei voti da 6 a 10.

Tra gli ospiti in studio a Bologna, Lorenzo Baglioni, che presenterà il suo nuovo brano “Insieme”, interpretato con il Coro dell’Antoniano, e i mitici Buffycats dei 44 Gatti. La diretta si potrà seguire anche sul sito di RaiPlay e sui canali Rai Italia, per il pubblico all’estero.

Su RaiPlay il Festival della canzone per i più piccini, sarà disponibile in streaming, qui, con la diretta della 63° edizione, i Vod dei brani cantati e gli interventi degli ospiti. Nei giorni successivi, l’offerta dei video (compresa quella delle edizioni precedenti fino alla 59°) sarà fruibile anche nella lingua dei segni.

Ecco, a seguire, le canzoni in gara dello Zecchino d’oro con titolo, autori e interprete.

“Cha cha cha del gatto nella scatola” (di Davide Capotorto e Alessandro Augusto Fusaro), Maria Delfino, 6 anni, di Arenzano (GE)

“Pappappero” (di Maria Elena Rosati, Lorenzo Tozzi e Valerio Baggio), Nicole Catalano, 6 anni, di Mira (VE)

“Il serpente balbuziente” (di Flavio Careddu e Alessandro Visintainer), Alessandro Pompeo, 6 anni, di Montescaglioso (MT)

“Come le formiche” (di Gianfranco Fasano e Tommaso Fasano), Sara Maria Corrado, 7 anni, di Monza (MB) e Aurora Griggio, 4 anni, di Vigonza (PD)

“Salutare è salutare” (di Carmine Spera e Antonio Buldini): Laura Calbi, 7 anni, di Matera

“Un minuto” (di Mario Gardini e Stefano Rigamonti), Angelica Zina Cottone, 8 anni, di Reggio Calabria

“La vacanza ideale” (di Paolo Belli e Paolo Varoli), David Juan Navarro Solano, 9 anni, di Martina Franca (TA)

“Mille scarpe” (di Mario Gardini e Giuliano Ciabatta), Christine Merveille Kengne, 8 anni, di Monza (MB)

“Pippo e la motoretta” (di Alberto Zeppieri e Victor Daniel), Alice Giella, 5 anni, di Santo Stefano di Magra (SP)

“Hai visto mai” (di Antonio Buldini e Gianfranco Fasano), Anita Olivieri, 8 anni, di Lurago d’Erba (CO)

“Discopizza dj” (di Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti), Davide Martiello, 6 anni, di Ginosa (TA)

“Mozart è stato gestito male” (di Leonardo Pieraccioni e Francesco Tricarico), Davide Bellemo, 6 anni, di Chioggia (VE) e Martina Serravalle, 9 anni, di Bergamo

“Custodi del mondo” (di Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi), Anita Bartolomei, 7 anni, di Belforte del Chienti (MC)

“Il bambino e il mare” (di Fabrizio Bove, Alessandro Casadei e Francesco Itri Tardi), Andrej Avella, 6 anni, di Giardini Naxos (ME)