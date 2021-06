Zecchino d’Oro 2021 a dicembre su Rai1: ecco le canzoni in gara

È già tempo di Zecchino d’Oro numero 64. A fine maggio scorso è andata in onda l’edizione 2020 (ecco chi ha vinto), con un ritardo di alcuni mesi dovuto alla pandemia da coronavirus, ed oggi è stato annunciato ufficialmente che nello Zecchino d’Oro 2021 saranno presenti in gara 14 canzoni, interpretate da 17 piccoli solisti, provenienti da 9 regioni d’Italia, un trio e un duetto; l’evento andrà in onda su Rai1 a dicembre, con la direzione artistica di Carlo Conti . Per quanto riguarda la conduzione non è stato ancora sciolto il nodo, ma non è da escludere la riconferma di Mara Venier, in coppia proprio con Conti.

Di seguito ecco i brani e i nomi dei rispettivi interpreti che canteranno insieme al Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni:

• “ALI DI CARTA” (Testo e Musica di Stefano Rigamonti) cantata da Sara, 10 anni, di Faenza (RA);

• “AUTO ROSA” (Testo di Dario Lombardi e Duccio Caponi – Musica di Dario Lombardi e Marco Vittiglio) cantata da Michele, 8 anni, di Melicucco (RC);

• “BARTOLO IL BARATTOLO” (Testo di Carmine Spera e Flavio Careddu – Musica di Giuseppe De Rosa) cantata da Walter, 6 anni, di Firenze;

• “CI SARÀ UN PO’ DI VOI” (Testo di Maria Francesca Polli – Musica di Claudio Baglioni) cantata da Veronica, 9 anni, di Gorle (BG);

• “CLAP CLAP” (Testo di Mario Gardini – Musica di Marco Iardella) cantata da Giulia, 8 anni, di Guidonia (RM);

• “IL BALLO DEL CIUAUA” (Testo e Musica di Antos Zarrillo Maietta e Giovanni Caccamo) cantata da Camilla, 7 anni, di Viareggio (LU), Francesco Paolo, 10 anni, di Salsomaggiore Terme (PR) ed Elisa, 9 anni, di Roma;

• “IL REGGAETONNO” (Testo e Musica di Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti) Irene, 8 anni, di Fondi (LT) e Giuseppe, 7 anni, di Perfugas (SS);

• “IL RICCIO CAPRICCIO” (Testo di Antonio Buldini e Fasano Fasano – Musica di Franco Fasano) cantata da Giuseppe Karol, 4 anni, di Messina;

• “LA FILASTROCCA DELLE VOCALI” (Testo di Vincenzo Incenzo – Musica di Flavio Premoli) cantata da Simona, 7 anni, di Terrasini (PA);

• “NG NEW GENERATION” (Testo di Luca Mascini – Musica di Valerio Baggio e Walter Buonanno) cantata da Stefano, 8 anni, di Milano;

• “POTEVO NASCERE GATTINO” (Testo e Musica di Lodovico Saccol) cantata da Vittoria, 6 anni, di Pergine Valsugana (TN);

• “RI-CER-CA-TO” (Testo di Alberto Pellai – Musica di Paolo d’Errico) cantata da Davide, 6 anni, di Parma;

• “SUPERBABBO” (Testo e Musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio) cantata da Zoe, 9 anni, di Impruneta (FI);

• “UNA PANCIA” (Testo e Musica di Antonio Iammarino e Valentina Farinaccio) cantata da Leonardo, 6 anni, di Mele (GE).

I bambini sono stati scelti durante l’ultima fase delle selezioni, che si è potuta svolgere dal vivo all’Antoniano, in piena sicurezza. Con loro sale a 1067 il numero di solisti che, dal 1959 a oggi, hanno partecipato a Zecchino d’Oro. Le canzoni sono state selezionate (dallo staff dell’Antoniano e da una Commissione composta da, tra gli altri, Rudy Zerbi, Cristina D’Avena e Calcutta) tra 550 proposte.

I 17 interpreti, insieme ai bambini del Coro dell’Antoniano, saranno anche i portavoce della solidarietà di Antoniano, in particolare del progetto “Operazione Pane” che sostiene 13 mense francescane in tutta Italia e una in Siria, aiutandole a garantire un pasto caldo e un futuro più sereno a migliaia di persone e famiglie in difficoltà, aumentate ancora di più a causa dell’emergenza sanitaria.