Netflix ci sta cucinando la nuova ossessione. Iniziano ad arrivare le prime anticipazioni sull’attesa terza stagione di You, il guilty pleasure degli appassionati seriali, quella serie tv che ti cattura con le sue assurdità e da cui non riesci a staccarti.

Inutile nascondersi, dopo quel finale con Joe (Penn Badgley) che ha trovato in Love (Victoria Pedretti) la sua “perfetta anima gemella” e li vediamo insieme con il figlio come una normale coppia di periferia, non si resiste nell’attesa dei nuovi episodi.

Manca sicuramente ancora un po’ prima di vedere la terza stagione di You, la serie creata da Sera Gamble e Greg Berlant basata sui romanzi di Caroline Kepnes, ma arrivano interessanti notizie dagli USA con ben 12 attori che si uniscono al cast della terza stagione, che vedrà già la novità Scott Speedman interpretare un misterioso milionario.

You era nata come una serie tv di Lifetime (canale cable USA), diventata un fenomeno globale grazie alla distribuzione su Netflix che l’ha poi rinnovata in solitaria per altre due stagioni. Al centro c’è Joe un ragazzo che prima conosciamo a New York e poi si trasferisce a Los Angeles, ossessionato dalle donne. O meglio di volta in volta da una donna in particolare, trascinando lei e chi le sta intorno in un gorgo letale.

E l’ossessione di Joe nella terza stagione di You sarà la sua vicina di casa, Natalie, interpretata da Michaela McManus già vista in The Vampire Diaries e in One Tree Hill. Natalie è una donna di successo, sposata con un uomo potente, ma oltre la facciata esterna borghese, felice, elegante, Natalie nasconde una vita segreta che Joe vorrà a tutti i costi scoprire e questo, in genere, non porta mai a nulla di buono.

Nella terza stagione di You vedremo frequentemente la mamma di Love interpretata da Saffron Burrows e vista in parte nella seconda stagione. Tra le novità di stagione ci sarà Theo (Dylan Arnold visto in Nashville) uno studente del college che ha un rapporto non tanto facile con il patrigno, un ragazzo intelligente ma tormentato e vulnerabile che spesso si trova in mezzo agli affari degli altri, cercando al contempo di risolvere i suoi.

Tati Gabrielle (Le terrificanti avventure di Sabrina) sarà Marienne una stramba bibliotecaria che ha una sorta di senso senso su quello che succede nel suo quartiere, ma, come spesso è frequente per i personaggi di You, ha tutta una serie di problemi personali. Insieme a Marienne lavora Dante (Ben Mehl) che ha avuto la vista danneggiata mentre era soldato, ama la sua famiglia, i suoi due figli adottivi e vorrebbe ancora accrescere il nucleo familiare.

Shannon Chan-Kent è Kiki, moglie, madre e life coach, ha un gruppo di amiche con cui parla di tutto, suo marito è Brandon (Christopher Sean) un milionario che ha accumulato capitale da giovane grazie alla tecnologia e ora non lavora e pensa ai figli. Anche Andrew (Chris O’Shea) non lavora e vuole sempre sapere tutti i gossip di Kiki e del suo gruppo, è sposato con Jackson (Bryan Safi) un famoso avvocato che nonostante il successo è rimasto umile.

Mackenzie Astin (Homeland) è un professore di geologia dal cuore tenero che per gli altri è un po’ ingenuo. Ayelet Zurer sarà la dottoressa Chandra esperta di terapia di coppia capace sempre di svelare i lati più oscuri dei suoi pazienti. Infine Jack Fisher sarà il giovane Joe che vedremo in una serie di flashback quando viveva in una casa famiglia dove era vittima dei bulli.

Tanti personaggi che sicuramente finiranno nell’orbita di Joe e Love nella prossima terza stagione di You che vedremo su Netflix nel corso del 2021