“Yari Carrisi contro Loredana Lecciso”, cosa sta succedendo. Il post cancellato e la frase al vetriolo

Yari Carrisi è il protagonista di una nuova polemica che riguarda – stavolta – Loredana Lecciso, compagna del suo papà Albano. Si tratta di una frase associata ad un’immagine, pubblicata su Instagram e poi rimossa. A riportare la notizia è stato Chi Magazine, con tanto di screenshot in fondo all’articolo. Pare infatti che Carrisi si sia lasciato andare ad un messaggio, si presume, nei confronti della Lecciso.

Le parole di Yari su Loredana Lecciso?

Originario di Cellino San Marco e nato nel 1973, Yari è venuto al mondo dalla storia d’amore – lunghissima – tra Albano e Romina Power. La coppia ha anche avuto gli altri tre figli Ylenia, Cristel e Romina Jr. Poi c’è stato il divorzio, che ha portato entrambi a prendere strade differenti e Albano a legarsi alla Lecciso, mamma dei suoi ultimogeniti Jasmine e Albano Jr. A far parlare di sé è stato questa volta Yari, che ha pubblicato sulle sue Instagram stories la foto di un crocifisso, inserendone sotto uno scatto del padre con la sua compagna e una frase che recitava: “La Padrona non vede l’ora“. Qualche minuto dopo avrebbe cancellato tutto ma ormai la foto aveva già fatto il giro del web.

Giuseppe Candela ha infatti messo in circolo la notizia nella sua rubrica C’è Chi Dice, e il giornalista ha anche fatto sapere che Loredana sarebbe “ferita e scossa” per l’immagine. Al momento non si conoscono i motivi di questo gesto e non si sa a chi fosse riferita davvero l’immagine, ma di certo in rete stanno circolando le prime supposizioni.

Chi è Yari Carrisi

Il secondo figlio di Albano e Romina Power è cresciuto in una famiglia profondamente appassionata di musica. Ha così deciso di seguire le orme dei genitori e di dedicarsi alla scrittura di canzoni. Nonostante la popolarità della mamma e del papà, Yari ha voluto sin da subito costruirsi una propria identità artistica e ha collaborato con numerosi colleghi come Jovanotti, partecipando anche a programmi televisivi come Pechino Express. Spesso si ritrova sullo stesso palco del papà Albano, e con lui condivide anche le emozioni della tournée. Il “piccolo” Carrisi è stato inoltre legato a Naike Rivelli, che ha conosciuto proprio durante la sua esperienza in Pechino Espress.

Lei era anche rimasta incinta, ma ha dovuto affrontare un aborto spontaneo che ha segnato profondamente entrambi. Yari e Naike si sono però lasciati nel 2017.