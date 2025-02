XXI Secolo è il programma condotto da Francesco Giorgino, in onda su Rai 1 anche per quanto riguarda la stagione 2024-2025 con la sua seconda edizione.

XXI Secolo. Quando il presente diventa futuro è un programma della Direzione Approfondimento Rai, ideato e coordinato da Francesco Giorgino.

XXI Secolo, Rai 1: quando inizia?

La seconda edizione del programma di Rai 1 va in onda a partire da lunedì 11 novembre 2024. Il programma va in onda ogni lunedì in seconda serata, dalle ore 23:40.

XXI Secolo, Rai 1: anticipazioni puntate

XXI Secolo, puntata di oggi 3 febbraio 2025

Nella decima puntata, l’ospite del faccia a faccia iniziale con Francesco Giorgino sarà il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Durante l’intervista, accompagnata da reportage sul campo e da proiezioni di dati, il conduttore affronterà il tema del lavoro da diversi angoli di osservazione.

Nella seconda parte, ad ormai una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo, Giorgino racconterà, con l’aiuto di Pino Strabioli e della conduttrice radiofonica Manola Moslehi, chi sono i 29 cantanti in gara in questa edizione. Nella terza parte, infine, sarà ospite uno dei più noti produttori e sceneggiatori del cinema italiano, Enrico Vanzina per ripercorrere molti dei suoi successi sul grande schermo e per parlare del suo ultimo libro.

XXI Secolo, puntata di oggi 27 gennaio 2025

La prima parte della puntata di stasera sarà interamente dedicata al Giorno della Memoria. Ospiti, le sorelle Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute ad Auschwitz. Con loro, si affronterà anche il tema del passaggio di testimone tra generazioni per tenere vivo il ricordo della Shoah. Ci saranno anche le testimonianze di Edith Bruck e di Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti. La seconda parte, invece, sarà dedicata ad un approfondimento sulla riforma del fisco, in particolare per analizzare le ricadute su cittadini e imprese. Ospiti in studio, il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo e il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Commercialisti Elbano de Nuccio. Chiuderà la puntata, il cantante Marco Masini. Francesco Giorgino ripercorrerà alcuni dei suoi più grandi successi e gran parte della sua vita artistica.

XXI Secolo, puntata di oggi 20 gennaio 2025

La cerimonia d’insediamento di Donald Trump è al centro della puntata di stasera. Francesco Giorgino discuterà con vari ospiti delle conseguenze del ritorno del tycoon alla guida degli Stati Uniti. Ci sarà spazio, poi, per commentare l’accordo sulla tregua in Medio Oriente fra Israele ed Hamas. XXI Secolo racconterà anche la visita diplomatica a Gerusalemme e Ramallah del ministro degli Esteri Antonio Tajani e le conseguenze politiche in Siria e Libano. La tregua reggerà? Come cambieranno gli equilibri nell’area? E ad essa seguirà la fine delle ostilità fra Russia e Ucraina? A discutere di tutto questo ci saranno l’ambasciatore Giampiero Massolo, la scrittrice Katherine Wilson, l’imprenditore amico di Trump, George Guido Lombardi, e il responsabile della Camera di Commercio americana in Italia, Simone Crolla. Nella terza parte, infine, sarà ospite l’attrice Serena Rossi, attualmente in tv con Mina Settembre 3.

XXI Secolo, puntata di oggi 13 gennaio 2025

Nella settima puntata, l’ospite della prima parte sarà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Francesco Giorgino discuterà con lui di tutti i risvolti del tema della sicurezza, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca. Qual è la valutazione da parte del Viminale degli scontri con la polizia avvenuti ieri a Roma durante il corteo per Ramy e dell’accerchiamento degli agenti a Busto Arsizio? Dopo la strage di Natale in Germania, dobbiamo temere episodi di terrorismo islamico in Italia? Come stanno funzionando i centri per immigrati in Albania? Cosa sta facendo il Governo per contrastare il fenomeno della microcriminalità, specie giovanile? La seconda parte, invece, verrà dedicata al Giubileo del 2025 e all’attualità dei messaggi contenuti nella Bibbia. Giorgino ne parlerà con il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo che spiegherà perché la Bibbia resta il libro più letto di sempre e cosa ci insegna per il futuro. Nella terza parte, infine, Giorgino ospiterà Renzo Arbore, tornato in tv con il programma Come Ridevamo.

XXI Secolo, puntata di oggi 16 dicembre 2024

Nella sesta puntata, gli ospiti del faccia a faccia iniziale saranno monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione e delegato del Papa all’organizzazione dell’Anno Santo, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Si parlerà dell’imminente Giubileo. L’editoriale di Francesco Giorgino sarà dedicato alla mediatizzazione dei Giubilei a partire dagli inizi del ‘900.

Nella seconda parte del programma, invece, si parlerà della situazione della sanità italiana con servizi, dati e le interviste in studio a Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute, e ai governatori della Regione Lazio Francesco Rocca e della Regione Toscana Eugenio Giani. Con loro, Giorgino parlerà della carenza dei medici di base, delle aggressioni al personale sanitario, di riduzione delle liste di attesa, di digitalizzazione della sanità e delle risorse messe a disposizione dal Governo. Ospite della terza parte, infine, sarà l’attrice Elena Sofia Ricci, dal 19 dicembre nei cinema con Diamanti, il nuovo film di Ferzan Ozpetek.

XXI Secolo, puntata di oggi 9 dicembre 2024

Nella quinta puntata, l’ospite del faccia a faccia iniziale sarà il neoministro degli Affari europei, del PNRR e della Coesione, Tommaso Foti. Francesco Giorgino discuterà con lui, oltre della situazione in Siria, anche delle prospettive della nuova legislatura europea e del futuro del Piano di Ripresa e Resilienza. Nella seconda parte, invece, si tornerà sulla crisi dell’auto con il responsabile europeo di Stellantis, Jean Philippe Imparato, che interverrà in esclusiva. Il prossimo dicembre, sarà lui a rappresentare l’azienda automobilistica nella trattativa con il Governo per dare risposte sul futuro degli stabilimenti italiani del gruppo. Nella terza parte, infine, Giorgino ospiterà Bruno Vespa e Paolo Bonolis.

XXI Secolo, puntata di oggi 2 dicembre 2024

Nella quarta puntata, l’ospite del faccia a faccia sarà l’ex premier e leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. Francesco Giorgino discuterà con lui del futuro del Movimento dopo lo scontro con il fondatore Beppe Grillo e del cosiddetto “campo largo”.

La seconda parte del programma, invece, sarà dedicata all’attualità internazionale con la situazione in Siria, a partire dalla fuga di decine di migliaia di profughi dopo la presa di Aleppo da parte dei ribelli anti Assad, e al conflitto in Medioriente, con il processo a Netanyahu e la richiesta di arresto da parte della Corte Penale Internazionale. Giorgino si confronterà con l’ex ambasciatore Giampiero Massolo, grande esperto dei principali dossier esteri. Nella terza parte, infine, l’incontro con l’attore e musicista Stefano Fresi.

XXI Secolo, puntata di oggi 25 novembre 2024

Nella terza puntata, ci sarà un faccia a faccia di Francesco Giorgino con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Giorgino discuterà con lui della riforma del sistema giudiziario, di separazione delle carriere e dello scontro fra governo e toghe nel giorno del Consiglio dei Ministri che punta ad approvare nuove norme sull’imparzialità dei magistrati. Nella seconda parte, invece, si affronterà il tema dei femminicidi. In studio ci sarà Kelly Bonacchi, la donna di Pistoia scampata dieci anni fa alla furia omicida del convivente, poi condannato a 13 anni di carcere. A discutere del fenomeno, anche l’avvocato Maria Teresa Manente e lo psicologo Matteo Lancini, con cui si approfondirà le ragioni della violenza fra i più giovani. Nella terza parte, infine, l’ospite sarà l’attore e regista Ricky Tognazzi, che sta ultimando un film sulla figura di Francesca Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone vittima con lui nell’attentato di Capaci nel 1992.

XXI Secolo, puntata di oggi 18 novembre 2024

Ospite del faccia a faccia nella seconda puntata è il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Francesco Giorgino discuterà con lui degli ultimi eventi metereologici e delle conseguenze dei cambiamenti climatici nella vita delle persone mentre è in corso la Cop 29 a Baku. Gli inviati del programma, inoltre, sono andati a Valencia per raccontare la tragedia spagnola venti giorni dopo. Si parlerà anche di caro bollette e di transizione energetica. Stasera, inoltre, ci sarà un aggiornamento in diretta sulle elezioni in Emilia-Romagna e Umbria. Tra gli ospiti in studio, ci sarà Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio. Nella terza parte, infine, l’ospite sarà Lorella Cuccarini, prossimamente in scena con la commedia musicale Aggiungi un posto a tavola.

XXI Secolo, puntata di oggi 11 novembre 2024

Nella prima puntata, l’ospite del faccia a faccia sarà il Ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso. Poche ore dopo l’incontro del premier Meloni con i sindacati, Giorgino discuterà con il ministro della legge di bilancio e delle prospettive dell’economia italiana e internazionale, colpita da una crisi senza precedenti del settore auto. Nella seconda parte, invece, si parlerà del successo elettorale di Donald Trump. Che presidente sarà? Riuscirà a porre fine rapidamente ai conflitti in corso in Ucraina e Medio Oriente? Ospiti, l’ex ambasciatore e senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi di Sant’Agata, il responsabile esteri del Partito Democratico Giuseppe Provenzano e Alessia Melcangi dell’Università La Sapienza. Nella terza parte, l’ospite sarà l’attore Edoardo Leo.

XXI Secolo: il programma

Il programma, anche in quest’edizione, proporrà un racconto settimanale dei temi di attualità che, stando al comunicato ufficiale, “sono in grado di restituire l’idea di un paese impegnato non solo a vivere il presente ma anche a progettare il proprio futuro”.

L’obiettivo di XXI Secolo è anche quello di “intercettare tutti gli accadimenti rilevanti e a segnalare quello che sta avvenendo per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per rendere l’Italia un paese al passo con le più grandi economie avanzate”.

Questo racconto avverrà attraverso interviste faccia a faccia con i protagonisti della politica, dell’economia, della cronaca, degli esteri, dello sport e della cultura, con i reportage sul campo e con l’analisi dei dati.

XXI Secolo Digital: su RaiPlay

Il programma, nella sua seconda stagione, si presenterà anche in formato Digital, raddoppiando il suo racconto su RaiPlay. Le puntate originali su RaiPlay saranno indirizzate e dedicate soprattutto alle fasce di utenti più giovani.

Le tre puntate settimanali di XXI Secolo Digital saranno disponibili su RaiPlay mercoledì, giovedì e venerdì.

XXI Secolo: podcast su RaiPlay Sound

Un’altra novità di quest’edizione sarà il podcast XXI Secolo, quando il presente diventa futuro che sarà disponibile ogni martedì su RaiPlay Sound.

L’ultimo sabato di ogni mese, invece, sarà disponibile un altro podcast dedicato alle interviste ai personaggi della cultura e dello spettacolo, dal titolo XXI Secolo Celebrities.

XXI Secolo su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 1, è visibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su RaiPlay, sarà possibile anche recuperare o rivedere la puntata dopo la messa in onda.