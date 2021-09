E’ iniziata ieri la nuova edizione di X Factor, con i casting e diverse novità: Ludovico Tersigni è il conduttore del talent show dopo l’addio di Alessandro Cattelan e, per la prima volta, non ci saranno più le canoniche categorie. Ogni giudice, infatti, potrà scegliere chi avere nella sua squadra. Unica condizione è avere un gruppo musicale nel proprio team. In attesa di scoprire chi trionferà in questa edizione, facciamo un viaggio nel passato, ricordando il vincitore di ogni annata.

L’esordio e le prime edizioni su Rai 2

Si parte dal 2008, con la prima edizione e tre giudici: Morgan, Simona Ventura e Mara Maionchi. Quell’anno, a vincere, furono gli Aram Quartet. Seconda classificata Giusy Ferreri che conquistò le radio e le classifiche grazie al suo primo album e alle potenti ballad “Non ti scordar mai di me” e “Novembre”. Gli Aram Quartet si sciolsero poi nel 2010.

Nella seconda edizione, invece, ebbe la meglio Matteo Becucci, presente poi nel cast di Tale e Quale Show come coach vocale. Nonostante la mancata vittoria, ad avere un successo duraturo fu Noemi, ancora oggi seguitissima dal grande pubblico.

Bisogna arrivare alla terza edizione per l’accoppiata vittoria e boom delle classifiche. Parliamo ovviamente di Marco Mengoni. Dopo il trionfo a X Factor, vinse Sanremo con “L’essenziale” e rappresentò anche l’Italia all’Eurovision Song Contest. Ancora oggi, Mengoni è tra i più amati e seguiti di tutte le annate del talent show.

Nel 2010, primo posto per Nathalie. Tre gli album pubblicati negli anni, l’ultimo nel 2018, Into the flow. Francesca Michielin, del team di Simona Ventura, trionfò a Factor 5. Giovanissima, negli anni ha saputo costruirsi un’identità credibile e si è affermata tra i Big della musica italiana. Ha partecipato a Sanremo in diverse occasioni, sfiorando il podio con “Nessun grado di separazione” e con “Chiamami per nome”, nel 2021, in coppia con Fedez.

X Factor, da Rai 2 a Sky

La prima edizione di X Factor da Rai 2 Sky Uno vede il trionfo di Chiara Galiazzo. Una voce potente, trascinante, che meriterebbe maggior attenzione nel panorama musicale di oggi. Nel 2013 la vittoria fu di Michele Bravi, ancora oggi affermato cantautore. Da pochi mesi è uscito il suo nuovo disco “La geografia del buio” e ha pubblicato un singolo per l’estate 2021, Falene, in coppia con Sophie and the Giants. In attesa di vederlo a Sanremo…

Nel 2014 Lorenzo Fragola alza il trofeo. Negli anni, dopo il successo iniziale, sparisce dalle scene dedicandosi al “dietro le quinte” della musica. Recentemente è tornato in coppia con i The Kolors in attesa di un vero e proprio comeback.

Nel 2015, Giò Sada batte gli Urban Strangers. Dopo il primo disco, passano alcuni anni e cambia nome diventando Gulliver.

La decima edizione di X Factor vede trionfare i Soul System con Gaia Gozzi seconda. Proprio lei, poi, partecipò ad Amici 19, vincendo il programma. Nel 2017, Lorenzo Licitra si classifica primo, davanti ai Maneskin “solo” secondi. E il gruppo ha fatto poi letteralmente la storia…

Nel 2018, il rap di Anastasio batte tutti. Una vittoria meritata e scontata che, però, a livello di classifiche, non ha poi brillato come ci si aspettava. Almeno fino ad oggi.

Le ultime due edizioni di X Factor vedono la vittoria di due giovani ragazze talentuose. Sofia Tornambene nel 2019 e, nel 2020, Casadilego (che ha poi duettato con Francesco Renga, nella serata cover, a Sanremo 2021).

Ad eccezione dei Maneskin (che si sono comunque piazzati secondi), l’unico artista che ancora oggi continua a ‘beneficiare’ della vittoria del talent show -a livello di vendite e classifiche- purtroppo è Michele Bravi. Questa edizione riporterà il trionfatore ai fasti dei bei vecchi tempi?

E soprattutto, chi vincerà X Factor 15?