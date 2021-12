L’italiano Nick Casciaro, 31 anni e originario di Bolzano, è il vincitore della decima edizione di X Factor Romania, portandosi a casa un premio pari a 50mila euro nel corso della finale mandata in onda da Antena 1 Channel, la Rai 1 di Bucarest.

Il giovane cantante ha trionfato davanti ai giudici Loredana Groza (sua coach) Florin Ristei, Delia e Ștefan Bănică portando sul palco brani che uniscono la tradizione popolare romena e quella napoletana, tra cui una versione di Funiculì Funiculà. Con la Groza ha duettato in Time of my life, colonna sonora del film Dirty Dancing con Patrick Swayze. Infine, una struggente versione con il coro alle spalle di Who wants to live forever dei Queen, brano peraltro eseguito anche da un altro vincitore di X Factor nel 2017, Lorenzo Licitra (contro i favoritissimi Maneskin, poi tutti sappiamo come sia andata a finire).

La carriera di Nick Casciaro è cominciata in maniera alquanto originale. Ex animatore sportivo e istruttore di windsurf, un incidente occorso nel 2008 lo porta a tentare la nuova strada della musica. Nel 2011 ci prova con il nostro X Factor, appena trasmigrato su Sky, ma il suo percorso si interrompe al secondo turno. Nel 2013, dopo aver superato un provino, partecipa a Italia’s Got Talent, approdando in semifinale. L’anno successivo entra ad Amici 13 militando nella squadra dei Blu capitanata da Miguel Bosè e “vittima” di uno sketch controverso perpetrato da Rudy Zerbi: viene eliminato ad un passo dalla finale. Per lui nel curriculum anche un’esperienza come cantante ufficiale di Domenica In, dopo aver vinto il talent show interno al contenitore Ancora volare, in coppia con Rosanna Fratello.

Primo italiano a vincere l’edizione romena di X Factor, Nick Casciaro, secondo quanto riporta Imusicfan, ha come manager Fabrizio Frigeni, mentre il suo produttore è Filadelfo Castro: quest’ultimo ha diretto al Festival di Sanremo 2020 Rita Pavone in Niente (Resilienza 74).