X Factor, che fine ha fatto Lorenzo Licitra e cosa fa oggi

Lorenzo Licitra, il tenore che ha vinto X Factor battendo i Maneskin, é tornato in TV per omaggiare Pavarotti: ecco cosa fa oggi.

Quando nel 2017 Lorenzo Licitra trionfò a X Factor, in molti rimasero sorpresi. Non solo perché il suo nome oscurò quello dei Maneskin, allora giovani promesse, ma anche perché portò sul palco un genere inusuale per un talent televisivo: il canto lirico pop.

Da quel momento la sua carriera ha preso direzioni diverse, non sempre facili, ma sempre guidate da una passione autentica per la musica. Licitra, nato a Ragusa e diplomato al Conservatorio Nicolini di Piacenza, ha fatto della voce la sua firma inconfondibile. Non ha mai cercato di somigliare a nessuno, e forse è proprio questo il segreto della sua autenticità.

Cosa fa Lorenzo Licitra oggi

Dopo la vittoria, Lorenzo ha attraversato un periodo di trasformazione personale e artistica. La notorietà improvvisa, come spesso accade, non è stata solo una benedizione. In un mondo in cui l’immagine conta quasi quanto il talento, Licitra ha dovuto fare i conti con sé stesso, con le proprie fragilità e con le aspettative del pubblico. Negli ultimi anni ha parlato apertamente del suo coming out e dei disturbi alimentari che ha dovuto affrontare, mostrando un coraggio che va oltre le note. Raccontarsi senza filtri, infatti, non è da tutti, ma per lui è stato un passo necessario per ritrovare equilibrio e autenticità.

Oggi Lorenzo Licitra è un artista maturo, che si è riconciliato con la propria voce e con la propria storia. La sua musica ha preso una direzione più intima e personale, vicina alle sonorità del pop lirico contemporaneo. Non rinnega affatto l’esperienza di X Factor, anzi la definisce “una palestra” che lo ha reso più forte. «Sono felicissimo perché X-Factor è stata una palestra, ha portato fuori un Lorenzo pronto a tutto. Credo che il mio debba essere un genere trattato con le pinze e che va amato, io ci sto provando in punta di piedi ad arrivare con la mia musica dritto al cuore della gente», ha raccontato di recente.

In effetti, il suo percorso artistico è oggi più consapevole e meno condizionato dalle mode del momento. Licitra ha scelto di seguire la via della qualità, della voce e dell’emozione. Sta lavorando a nuovi progetti musicali che lo vedono impegnato su più fronti, tra concerti, collaborazioni e brani inediti che presto vedranno la luce. La musica, come dice lui stesso, resta al centro di tutto, il filo conduttore che unisce la sua vita privata e professionale. Senza ombra di dubbio, Lorenzo Licitra è tornato più forte di prima, con la serenità di chi sa chi è davvero e con il desiderio di emozionare, ancora una volta, il suo pubblico.