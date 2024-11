Questa sera, giovedì 14 novembre 2024, andrà in onda su Sky Uno, il quarto Live Show della diciottesima edizione di X Factor, talent show condotto da Giorgia, con la partecipazione di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi nel ruolo di giudici.

X Factor 2024, Live Show, puntata del 14 novembre: anticipazioni

Nella puntata di stasera, la cosiddetta puntata Hell Factor, ci sarà una doppia eliminazione.

In apertura di puntata ci sarà la Giostra, l’esibizione in fila di tutti i concorrenti, uno dopo l’altro, con il proprio cavallo di battaglia. Al termine di questo primo round, ci sarà la prima eliminazione.

A seguire, una manche unica di cover tra tutti gli artisti rimasti in gara che porterà al ballottaggio tra i due meno votati: l’esito definitivo spetterà, come sempre, ai giudici.

Questi sono i brani assegnati dai giudici ai propri artisti, nel caso dovessero arrivare alla seconda manche:

– per la squadra di Achille Lauro, Lorenzo Salvetti si esibirebbe con una cover di Me so’ ‘mbriacato, canzone di Mannarino, Les Votives, invece, porterebbero la loro versione di La Canzone Nostra, singolo di Mace con Blanco e Salmo, mentre i Patagarri renderebbero omaggio a George Gershwin, con la sua Summertime;

– nella squadra di Jake La Furia, invece, Francamente porterebbe la hit Blinding Lights di The Weeknd, e i The Foolz canterebbero Niente Canzoni D’Amore di Marracash;

– per i concorrenti di Manuel Agnelli, Mimì porterebbe una cover de La sera dei miracoli di Lucio Dalla, Danielle sarebbe alle prese con un classico di Vasco Rossi, Fegato, fegato spappolato, mentre i Punkcake porterebbero Mi Ami? dei CCCP-Fedeli alla Linea;

– Paola Iezzi, infine, ha assegnato a Lowrah, Someone You Loved di Lewis Capaldi.

Ospiti di questo Live Show, i Negramaro.

X Factor 2024: conduttrice e giudici: chi sono?

La conduttrice della diciottesima edizione di X Factor è Giorgia.

I quattro giudici, invece, sono Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli.

X Factor 2024, Live Show, puntata del 14 novembre: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di X Factor andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. La puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.