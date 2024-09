Questa sera, giovedì 12 settembre 2024, andrà in onda su Sky Uno, la prima puntata dedicata alle Audizioni di X Factor, talent show condotto da Giorgia, con la partecipazione di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

X Factor 2024, Audizioni, puntata del 12 settembre: anticipazioni

A partire da questa sera, avrà inizio la diciottesima edizione di X Factor, il talent show di Sky che, rispetto all’anno scorso, ha attuato una rivoluzione, cambiando sia la conduzione che i quattro giudici.

La prima puntata in onda questa sera, ovviamente, sarà dedicata alle Audizioni. Le puntate dedicate alle Audizioni, in totale, saranno tre.

In questa fase, i ragazzi si presenteranno davanti ai giudici e al pubblico dell’Allianz Cloud di Milano, esibendosi con brani inediti o cover. Per tutti loro, l’obiettivo sarà ottenere i tre sì utili per proseguire il proprio percorso.

Potrebbe, però, bastare anche un solo sì per conquistare lo step successivo: da quest’anno, infatti, i giudici avranno in mano uno speciale X Pass, un bonus da assegnare ad un solo artista ciascuno per concedergli la possibilità di accedere direttamente al proprio Bootcamp.

X Factor 2024: conduttrice e giudici: chi sono?

La nuova conduttrice di X Factor è Giorgia, al suo debutto come conduttrice di un programma tv, se escludiamo la co-conduzione della seconda serata di Sanremo 2024, al fianco di Amadeus.

I quattro giudici, invece, sono le new-entry Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi e il “veterano” Manuel Agnelli. Il cantante degli Afterhours ha già partecipato come giudice a X Factor dalla decima alla dodicesima edizione e nella quattordicesima e quindicesima edizione.

X Factor 2024, Audizioni, puntata del 12 settembre: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di X Factor andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. La puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.