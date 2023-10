Da questa sera, 26 ottobre 2023, il palco della X Factor arena si accenderà per il via ai live dell’edizione 2023 del talent show Sky Original in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. Francesca Michielin, conduttrice per il secondo anno consecutivo, accoglierà sul palco i 12 talenti divisi in quattro squadre capitanate ciascuna da: Ambra Angiolini, Morgan, Fedez e Dargen d’Amico.

A margine della conferenza stampa di presentazione dei live X Factor tenutasi martedì mattina, 24 ottobre 2023, TvBlog ha rivolto alcune domande a ciascuno degli artisti di ogni squadra.

Nella squadra di Dargen d’Amico curiosiamo tra le sensazioni prima del live show di: Settembre, Il solito Dandy e gli Stunt Pilots.

Settembre, 21enne di Napoli, ha la passione della musica sin dall’età di 6 anni. Fortemente legato alla città partenopea è pronto per immolarsi nell’avventura di XF.

Settembre: “Lasciare Napoli è stata dura, ma sono ad XF per godermi tutto”

È stata dura lasciare Napoli e approdare a Milano?

Lasciare casa e la mia Napoli è stata un po’ dura, ma come ho detto anche in home visit Napoli ce l’ho nel cuore, è tatuata. La porto nelle usanze, nei modi di dire, nei modi di fare. Sono contento di essere qui a Milano per vivere questa esperienza e portare Napoli sempre con me.

Cosa vorresti migliorare di te ad X Factor?

Bella domanda, vorrei cercare di pensare un po’ meno e di vivermi meglio l’attimo perché sono uno che pensa tanto (anche se magari non sembra), ma voglio cercare di godermi tutto.

Il solito Dandy: “Il mio nome? Un gioco di parole, ma sono una persona qualsiasi”

Il solito Dandy (all’anagrafe Fabrizio Longobardi) porta la passione per la musica tramandata da sua madre e il cantautorato maturato dall’età di 19 anni (quest’anno ne compie 30).

Come mai hai scelto questo nome così particolare?

Mi piaceva l’idea dell’ossimoro, l’idea che tutti sono un po’ particolari: il nostro essere comuni o il nostro essere tutti comuni e il nostro essere particolari. Un gioco di parole per alleggerire.

Ti senti un dandy?

Mi sento una persona qualsiasi.

Se potessi scegliere, con chi faresti un duetto (pensando in grande)?

Paolo Conte!

Stunt Pilots: “Con Dargen possiamo fare il punto del nostro progetto”

Zo, Moonet e Farina sono rispettivamente il chitarrista-cantante, il bassista e il batterista degli Stunt Pilots un power-trio nato nel 2020 durante la pandemia. Tre ragazzi pronti a vivere l’esperienza nel grande palco del talent show a tre anni dalla nascita della band.

Cosa sperate di valorizzare nel vostro percorso qui?

La nostra visione, la visione da stunt quindi andare oltre la comfort-zone ogni giorno della nostra vita. Fare cosa che non hai mai fatto prima.

Come vi state trovato con Dargen?

Bene! Crediamo che lui sia uno degli autori più rinomati e secondo noi può dare un bel punto della situazione del nostro progetto. Speriamo di trovarci anche in studio di registrazione.

L’appuntamento con X Factor 2023 – Live show è per stasera, 26 ottobre 2023, alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.