Da questa sera, 26 ottobre 2023, il palco della X Factor arena si accenderà per il via ai live dell’edizione 2023 del talent show Sky Original in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. Francesca Michielin, conduttrice per il secondo anno consecutivo, accoglierà sul palco i 12 talenti divisi in quattro squadre capitanate ciascuna da: Ambra Angiolini, Morgan, Fedez e Dargen d’Amico.

A margine della conferenza stampa di presentazione dei live X Factor tenutasi martedì mattina, 24 ottobre 2023, TvBlog ha rivolto alcune domande a ciascuno degli artisti di ogni squadra.

Per la squadra di Morgan abbiamo rivolto qualche domanda a Selmi, gli Animaux Formidables e i SickTeens.

Selmi: “Il palco è dove sono me stesso”

Niccolò Selmi, 22 anni, ha scelto la musica come punto in cui rifugiarsi in un momento complicato della sua vita, una dimensione in cui ritrovarsi.

Il tuo lato è così profondo e introverso, come si misurerà con il grande palco di X Factor? Sei preoccupato di questa cosa?

No, non sono preoccupato. In realtà il palco è dove vivo sempre molto piacevolmente e con tranquillità, quindi è proprio il posto dove riesco ad essere me stesso in quel modo che magari avete già visto e spero sia arrivato!

Animaux Formidables : “La nostra maschera? Solo un accessorio che ci aiuta ad esprimerci”

Glam, blues e rock’n’roll. Mr. Formidable e Mrs. Formidable voglio catturare l’attenzione e non solo per il loro mistero, ma anche in ciò che portano sul palco.

Siete tra i concorrenti più curiosi e virali di questa edizione, fin quanto volete spingervi con questa maschera? Temete che il pubblico possa essere più interessato alla forma che alla sostanza?

Sicuramente per noi essere qua è una sfida e accettiamo questa cosa del magari non essere capiti a pieno perché abbiamo una maschera, ma vogliamo che il pubblico capisca che la nostra maschera è semplicemente un accessorio che ci aiuta ad esprimerci e noi stiamo pronti a fare musica e farla capire.

SickTeens: “Vorremmo dare la sensazione a tutti di potercela fare”

Alex (Alessandro Ruzza), 20 anni, frontman; Gonza (Francesco Gonzaga), 19 anni, chitarrista; Rick (Riccardo Bertani), 20 anni, batterista. Sono cresciuti insieme a Reggio Emilia, sono compagni di scuola dalle medie: avevano esperienze autonome e diverse, poi nel 2020 hanno deciso di unirsi nei SickTeens.

Il vostro giudice vi sta dando i consigli giusti? Arrivate dalle strade di città al grande palco di XFactor, dove vi guarderà tanta generazione zeta. Voi che avete realizzato questo sogno, che messaggio volete mandare ai vostri coetanei?

Quello che vorremmo lasciare ad X Factor è lo stesso sogno che X Factor ha lasciato a noi. Il vedere il processo del programma, dare una sensazione ai più giovani e alle persone (che non sono per forza della nostra stessa età) di potercela fare. Soprattutto di vivere qualcosa in cui ti puoi sempre divertire, nonostante tu abbia 30, 40, 60 anni. Non è importante l’età.