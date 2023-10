Da questa sera, 26 ottobre 2023, il palco della X Factor arena si accenderà per il via ai live dell’edizione 2023 del talent show Sky Original in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. Francesca Michielin, conduttrice per il secondo anno consecutivo, accoglierà sul palco i 12 talenti divisi in quattro squadre capitanate ciascuna da: Ambra Angiolini, Morgan, Fedez e Dargen d’Amico.

A margine della conferenza stampa di presentazione dei live X Factor tenutasi martedì mattina, 24 ottobre 2023, TvBlog ha rivolto alcune domande a ciascuno degli artisti di ogni squadra.

Nella squadra di Ambra troviamo tre personalità totalmente differenti tra loro: Angelica, Gaetano de Caro e Matteo Alieno.

Angelica: “Metto da parte la gelosia per la mia voce, mi ispiro al mio vissuto“

Angelica Bove, ventenne romana con un passato come cameriera e operaia, ha iniziato a cantare “nella vasca da bagno”. Dice di non aver mai cantato in pubblico perché gelosa della sua voce, per questo le abbiamo fatto una domanda precisa:

Come ti senti ora che dovrai mettere da parte questa gelosia per la tua voce?

Metterla da parte mi fa sentire sicuramente scomoda, ma farlo mi ha anche fatto capire che condividere è sempre una cosa meravigliosa e mette insieme tanti tasselli di umanità. Dunque, in questo caso, sentirsi scomodi decisamente arricchisce.

Tra gli artisti che ti hanno ispirato, c’è qualcuno o qualcuna da cui sei più ‘attratta’?

Effettivamente non ho artisti a cui mi sono ispirata per il mio percorso, ne amo tantissimi. Potrei citare nomi come James Brown ecco, giusto per farci un’idea di cosa mi piace, però per il mio percorso mi ispiro no, effettivamente mi ispiro più al mio vissuto e al mio carattere. Per quanto riguarda il genere: il soul, e James Brown è il nome giusto.

Gaetano de Carlo: “Supererò la mia timidezza, voglio arrivare a più gente possibile“

James Brown è stato uno dei cavalli di battaglia portati alle audizioni da Gaetano de Caro, il più giovane tra i concorrenti di quest’anno, solo 16 anni. Di Casamassima, un paese vicino Bari. Ma è con Hope There’s Someone di Antony and The Johnsons che ha convinto Ambra a portarlo ai live show nonostante ci sia stata da parte del giudice un appunto riferito alla timidezza del ragazzo.

Ora che sei arrivato ai Live Show, pensi di essere pronto a superare l’ostacolo timidezza?

Spero di superarlo, ma so che c’è molta timidezza. Speravo non si vedesse, però Ambra è molto furba quindi l’ha notato subito. Spero di essere riuscito a contenerla.

Cosa vuoi dimostrare a te stesso e al pubblico che ti ascolta?

Non una cosa particolare ma vorrei essere capace di riuscire ad arrivare a più gente possibile.

Matteo Alieno: “Farò il possibile per mostrare la mia creatività“

Infine Matteo Alieno (vero nome Matteo Pierotti), classe 1998, di Roma, è autore, musicista polistrumentista, producer. Il suo look da ragazzo d’epoca fa il paio con le scelte musicali e lo stile portato dalle audition all’Home Visit. L’ispirazione è a ai grandi cantautori italiani come Califano e Gaetano, ed il suo inedito Più o meno ne è la dimostrazione.

Come mai sei rimasto legato a questo stile dal gusto retrò?

In realtà nella vita faccio quello che mi piace e basta. Cioè… cerco di farlo e mi piace. In questo momento mi piacciono questi vestiti e questi capelli, mi piace un certo tipo di musica e automaticamente mi viene normale.

Tre caratteristiche che vorresti emergessero durante i live?

Sinceramente non spero niente. Nel senso che farò il possibile sicuramente per far vedere che io sono uno creativo, mi piacciono molto i testi. Porrò sempre attenzione ai testi delle canzoni che canterò e l’energia, perché quando parlo sono più sottotono rispetto a quando canto.

L’appuntamento con X Factor 2023 – Live show è per stasera, 26 ottobre 2023, alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.