“Insieme siamo musica”: è questo il motto scelto da Sky per lanciare X Factor 2022, la sedicesima edizione in totale (la dodicesima in onda sulla pay tv), di cui proprio oggi è stato diffuso il primo promo con conduttrice e giudici, dopo il teaser andato in onda nelle settimane scorse.

X Factor 2022, il promo vuole fare… Rumore

Il promo, estremamente semplice, si poggia soprattutto sulla scelta del brano musicale d’accompagnamento, ovvero la mitica “Rumore” di Raffaella Carrà. Una canzone che da sempre regala ritmo ed energia, proprio quella che cercano i protagonisti del promo.

A cominciare da Francesca Michelin, vincitrice del talent show nel 2012 (la prima targata Sky) ed ora negli inediti panni di conduttrice che, mentre è al trucco, intona le note della canzone. Dopo di lei, vediamo i giudici Dargen D’Amico, Fedez (che torna dopo quattro anni) e Ambra Angiolini fare altrettanto, mentre raggiunto l’altro giudice, Rkomi, prima di salire sul palco delle Audizioni.

Quindi, accolti dal pubblico -che dopo due edizioni torna finalmente ad essere presente fin dalla prima fase del programma-, il selfie di rito prima di iniziare ad ascoltare coloro che concorrono a vincere questa edizione.

X Factor 2022, la data di inizio

Il promo conferma quanto già annunciato dal teaser distribuito nelle settimana scorse, per quanto riguarda la data di uscita di X Factor 2022, che andrà in onda a partire da giovedì 15 settembre 2022. Resta, quindi, confermata la serata del giovedì per il talent show, che terrà compagnia al pubblico fino a dicembre.

X Factor 2022, dai casting alla scelta dei concorrenti

Il meccanismo del programma resta quello che conosciamo. Si inizia con le Audizioni, durante cui i cantanti passeranno alla fase successiva con almeno tre sì. Quindi i Bootcamp, che si svolgono con il classico meccanismo degli switch sulle sei sedie a loro disposizione.

Infine, una inedita fase di Last Call in cui sul palco torneranno le sei sedie: i quattro giudici al tavolo, riascoltando tutti i contendenti delle proprie squadre, sceglieranno i tre che porteranno ai Live Show.

X Factor 2022, come vederlo?

Non cambia neanche la modalità di visione del programma, che è un’esclusiva di Sky Uno ed in streaming di Now. In chiaro, invece, sarà visibile vedere solo la prima fase, quella delle Audizioni, su Tv8, ma in differita. Tv8 dovrebbe mandare in onda in diretta la finale, come accaduto negli anni scorsi.