Il terzo appuntamento di X Factor 2022 su Sky Uno (seguito anche live su Soundsblog) segna una tappa fondamentale nel cammino dei tanti gli aspiranti concorrenti ad essersi esibiti all’Allianz Cloud di Milano. Tra promozioni e bocciature, come sempre al tavolo dei giudici ritroviamo Fedez, Ambra Angiolini, Dargen d’Amico e Rkomi che, guidati da Francesca Michielin, hanno scelto i talenti da far passare al secondo step, quello delle Room Auditions.

X Factor 2022 puntata 29 settembre – chi è passato con quattro sì

I concorrenti ad essere passati con quattro sì: Jacopo Rossetto in arte Jaco ha aperto questo appuntamento. Racconta di aver iniziato ad appassionarsi alla musica mentre la madre cantava in un coro. Con il suo ‘cantaurorato elettronico’ (anche se lui odia chiamarlo così) porta “Il mondo” di Jimmy Fontana. Spoglia completamente il brano della sua struttura, il pubblico ha apprezzato e pure i giudici. I primi quattro sì sono per lui. L’emozione di Deli Lin si è sprigionata in un’esibizione che manda in delirio il pubblico e i giudici che non aggiungono nulla di più. Per Luigi (da Secondigliano) X Factor è un riscatto e la sua prova mette d’accordo i quattro giudici all’unanimità.

Alessio, Lorenzo e Tommaso, i The violet end. Suonano da circa 2 anni, portano “Curami” dei CCCP. Fedez: “Vi siete confrontati con un monumento della musica italiana”, i suoi colleghi lo seguono con gli altri tre “sì“. Cinzia Zaccaroni, insegnante di propedeutica musicale e di canto, porta una versione Into the groove tutta particolare, solo basso.

I Disco Club Paradiso fanno scatenare l’Allianz Cloud, un prodotto fatto, finito e pronto per essere lanciato nel mercato discografico. Alessandra Benedetti, Martina Bonsignore, i Deshedus, i Moise, Martina Baldaccini, Matteo Orsi.

X Factor 2022 puntata 29 settembre – chi è passato con tre sì

Tra gli aspiranti concorrenti ad essere passati con 3 sì: Giulia di Capua, Arman Chaudig, Michele Sechi, Lina Lane. Bruno Lopopolo 25enne, freestyler che porta Fresh & Clean. Fedez: “Si capisce che c’è passione ed esperienza” Ambra non è stata convinta dalla performance, da Dargen d’Amico pur con una certa difficoltà riesce a strappare il sì, il sogno si spegne quando Rkomi chiude la corsa con un “no”. Beatrice Maria Visconti è stata tra le più discusse di questa puntata, la sua “Sess0” ha messo qualche punto di domanda di troppo nel banco dei giudici, ma riesce ad andare avanti.

I concorrenti rispediti a casa in questa puntata sono: Alessandro Saraceni e suo fratello Paolo Roberto, gli Spezzati, Luca Piazza, Samuel Afriye.

X Factor 2022, chi è passato ai Bootcamp

Al termine delle auditions di X Factor 2022 per Ambra, Dargen d’Amico, Fedez e Rkomi è tempo di una nuova verifica. Diciannove ragazzi che non hanno convinto a pieno i giudici (visti nelle tre puntate, compresa questa) si sono ri-esibiti per occupare gli 8 posti rimanenti per il bootcamp, una sorta di seconda possibilità.

Sono Giulia di Capua, Valeria Agata Romeo, i Wepro, Rossella Monaco, Michele Sechi, i Nitidi, Tania Bornacin, Arman Chaudig, i Nervi, Lina Lane, Samuele Luciani e Satura Lanx, Manal Harchiche, Francesco Colaiemma, Luigi Baldi, Maria Chiara Leoni, i Moise, Caterina Lillo, Francesco Santo, Omar Ahmed

Gli 8 scelti per il Bootcamp sono: i Nervi, Michele Sechi, Omar Ahmed, Manal Harchiche, Giulia di Capua, Lina Lane, Luigi Baldi, Moise.

In totale sono 48 i concorrenti passati ai bootcamp al via giovedì prossimo, 6 ottobre 2022