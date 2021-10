Dopo le Auditions, Bootcamp e Home Visit, X Factor 2021 parte ufficialmente con i live show a partire da giovedì 28 ottobre. I giudici hanno potuto selezionare tre concorrenti e per la prima volta in 15 edizioni, i gruppi saranno liberi da categorie. Non ci saranno più Over, Under Uomini, Gruppi e Under Donna.

Nell’ultima fase del programma, gli Home Visit, andata in onda giovedì scorso, hanno dovuto scegliere i tre artisti da portare alla diretta, affiancati da “consiglieri” d’eccezione.

Emma ha avuto al suo fianco il duo rivelazione della scena cinematografica internazionale, i giovani e visionari fratelli D’Innocenzo, Damiano e Fabio, registi e sceneggiatori eclettici, vincitori dell’Orso d’argento per la sceneggiatura alla Berlinale 2020 per Favolacce e tra i protagonisti dell’ultima Mostra del cinema di Venezia con America Latina. Hell Raton per il suo Home Visit di X Factor 2021 ha ospitato Salvatore Esposito, protagonista di Gomorra – La serie, e attore di primo piano della nuova scena italiana, grande appassionato di musica.

Manuel Agnelli ha potuto contare su Marco Giallini, attore amatissimo dal pubblico, la cui «attitudine rock ‘n’ roll» – stando proprio alle parole di Manuel – sarà preziosissima per il giudice in una fase di scelte così delicate come gli Home Visit. Infine, con Mika c’era Simone Marchetti, editorial Director europeo di Vanity Fair e Direttore di Vanity Fair Italia, che offrirà il suo parere personale e professionale sui 5 concorrenti che si esibiranno davanti a lui.

Baltimora, Versailles, Karakaz, Fellow, Nika Paris, Westfalia, Vale LP, Le Endrigo, Gianmaria, Erio, Bengala Fire e Mutonia sono i 12 cantanti selezionati dai quattro giudici di X Factor 2021.

Oggi si terrà la conferenza stampa di presentazione dei live show di X Factor 2021 e noi di TvBlog la seguiremo in diretta dalle 11.30.