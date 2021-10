Nell’edizione dell’abolizione delle categorie, all’insegna di una maggiore inclusione, X Factor ha aperto i Live della quindicesima edizione, in onda a partire da questa sera su Sky Uno e in simulcast in chiaro su Tv8, con Emma Marrone e Mika che hanno commentato le immagini giunte dal Senato, durante la giornata di ieri, giorno nel quale il decreto di legge Zan è stato bocciato con la cosiddetta “tagliola”.

Emma si è soffermata sulle immagini dei festeggiamenti, arrivati dopo l’affossamento della legge tra i banchi del Senato del centrodestra, definendoli “una bruttissima pagina della storia del nostro paese”:

Siamo contentissimi di essere qui in questa nuova edizione di X Factor ma permettimi di dire solo una cosa. Sono molto dispiaciuta perché non possiamo festeggiare un passo avanti, un passo nel quale noi speravamo perché riguardava i diritti di tante persone. Le immagini che sono arrivate dal Senato, l’esultanza e i cori da stadio, dopo aver bloccato il progetto di legge Zan, oltre ad essere state abbastanza imbarazzanti, hanno scritto una bruttissima pagina della storia del nostro paese. Credo di poter parlare a nome di tutti i miei colleghi e a nome di un intero programma che da sempre si batte contro ogni discriminazione.

X Factor 2021, Mika: “Non è questa l’Italia che mi ha accolto”

Mika ha sottoscritto le parole della cantante salentina, affermando di non aver riconosciuto l’Italia che l’ha “accolto e anche difeso in questi anni” nelle immagini viste ieri, lasciando aperta una speranza per il futuro: