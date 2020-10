Siamo arrivati all’ultimo step dedicato alle selezioni, la chance finale di essere tra i protagonisti di X Factor 2020. È la Last Call, in onda questa sera, giovedì 22 ottobre su Sky e NOW TV.

Per Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika è giunto il momento della scelta definitiva: dei 20 giovani talenti che hanno superato le prime due fasi di selezioni dello show di Sky, prodotto da Fremantle, soltanto 12 riusciranno a calcare il palco di #XF2020.

Un’ultima occasione, per i quattro, per riascoltare i talenti selezionati dai Bootcamp e cancellare poi ogni dubbio e individuare la squadra migliore. Un ultimo ascolto in cui i giudici non saranno da soli.

Ad affiancare i giudici nella scelta, infatti, ci sarà (per ognuno di loro) un fidato consigliere. Hell Raton potrà contare sull’aiuto dei suoi colleghi e compagni di lavoro Mara Sattei e Lazza per scegliere chi tra la partenopea Ale, la giovane abruzzese Casadilego, la monzese Cmqmartina, Daria Huber – anche lei napoletana – e la cremonese Mydrama avrà gli attributi per entrare definitivamente nella squadra delle Under Donne.

Manuel Agnelli avrà invece al suo fianco il fumettista, illustratore e regista italiano Gipi: insieme, dovranno formare la squadra dei Gruppi. La scelta è tra il quartetto parmense degli Yellow Monday, il duo power rock dei Little Pieces of Marmelade, il gruppo di Verbania dei WIME, la band toscana dei Manitoba e il trio umbro dei Melancholia.

Mika, per sciogliere la matassa degli Over, avrà al suo fianco l’artista Francesco Vezzoli. Sul palco per l’esibizione che decreterà l’accesso ai Live ci saranno: l’astigiano Disarmo, la calabrese Eda Marì, il milanese Kaima, il calabrese ma bolognese d’adozione N.A.I.P. e il siciliano Vergo.

Infine sarà il turno di Emma: con lei ci sarà l’artista e produttore discografico Dardust, per riascoltare e scegliere tra il perugino Blind, il livornese Blue Phelix, i bolognesi Santi e Leo Meconi e il siciliano Roccuzzo.

Al termine della puntata Alessandro Cattelan decreterà la fine delle selezioni e darà appuntamento per l’attesissima gara live di X Factor 2020, al via da giovedì 29 ottobre.

X Factor Daily, quando parte

Inoltre, dal 23 ottobre prende il via anche l’appuntamento con X FACTOR DAILY. Il racconto quotidiano della preparazione dei concorrenti ai Live sarà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.35, sempre su Sky Uno e NOW TV e sempre disponibile on demand.

E infine, per chi volesse rivedere tutte le puntate delle selezioni, dal 23 al 25 ottobre il canale Sky Uno+1 (canale 109) dedica tutta la sua programmazione a #XF2020, riproponendo in versione integrale le Audition, i Bootcamp e la puntata di Last Call di questa stagione di X Factor.