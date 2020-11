Alessandro Cattelan ha aperto la puntata di X Factor 2020 in collegamento da casa.

Sono stati i giudici a presentare il conduttore, per la prima volta -come sottolineato proprio da loro- dopo anni abituati a vedere il suo ingresso sul palco. Invece, in questi tempi così incerti e imprevedibili, questa sera Alessandro Cattelan ha dovuto abbandonare il suo ruolo dopo aver scoperto di essere risultato positivo al Coronavirus. La notizia era stata resa nota qualche giorno fa. Si è pensato alle varie opzioni, ad una eventuale conduzione da casa (modello Carlo Conti, sette giorni fa con Tale e Quale Show) ma, alla fine, si è optato per una sostituzione. Ed ecco arrivare al timone del talent show Daniela Collu, alla guida del segmento successivo a X Factor, appunto “Hot Factor”.

Alessandro Cattelan ha utilizzato un espediente già noto per i fan del conduttore. E’ apparso sul palco attraverso un tablet, con il primo piano del suo volto. Sul corpo di un ballerino (che, poi, si è prestato gentilmente a ballare con la testa di Cattelan al posto della sua) ha salutato pubblico e giudici. Era accaduto anche nella sua trasmissione, EPCC, con la presentazione dei giudici per questa edizione del talent show: sul tablet, in quel caso, c’era Mika, all’estero per impegni.

“Mi mancate sono felice di vedervi. Io fisicamente sto un po’ meglio, mentalmente è dura, sei a casa chiuso in una stanza con paura di attaccarlo alla moglie e ai figli”.

Hai poi ironizzato sul ballerino che indossava il tablet davanti al suo volto, facendolo ballare con il suo viso. Entra in studio Daniela Collu che lo sta gentilmente sostituendo.

“Buonasera ai giudici, buonasera capitano Cattelan. Ci manchi molto. Mi dai un consiglio?” ha esordito a lei, virtualmente “face to face” con il conduttore storico del programma.

E lui ha colto la palla la balzo per il welcome, ironizzando:

“Se sai contare fino a 11 non è difficile, hai 11 codici, non fare battute con riferimenti sessuali a Manuelito e per il resto andrai alla grande”

La puntata, a questo punto, saluti e balletto di Cattelan conclusi, ha avuto ufficialmente inizio.