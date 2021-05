Un programma per bambini X Bambini Ricette dello Chef Giancarlo Perbellini, che debutterà con 24 appetitose ricette su Food Network, dal 22 maggio ogni sabato alle 19:15. Il docu-reality del quale vorremmo parlarvi oggi gioca sul segno grafico della X anche volto a richiamare il “Per”, prime tre lettere del cognome dello chef scaligero.

Non era mai capitato che sulla rete Food Network di casa Discovery approdasse anche in prima visione un format interamente pensato per loro, i grandi dimenticati dell’ultimo anno, i nostri bambini. Eppure stavolta l’evoluzione c’è stata ed ora lo Chef Giancarlo Perbellini con il programma X Bambini Ricette dello Chef Giancarlo Perbellini si dice pronto alla sfida di impiattare anche succulenti preparazioni per i più piccoli. Il cuoco, anche patròn del 2 stelle Michelin Casa Perbellini e della pasticceria X Dolce Locanda a Verona, celebre per il suo Pandoro, è anche titolare del bistrot Locanda Perbellini a Milano, e di altre tre Locande a Bovo Marina, in Sicilia e sul Lago di Garda.

Nel suo nuovo programma televisivo tuttavia farà spazio alle soluzioni più semplici e veloci reinterpretando i classici in modo originale:

“Per realizzare il pollo con le patate – spiega lo chef – un piatto che richiederebbe un’ora di preparazione, abbiamo cucinato una coscia disossata, molto succosa, pronta in venti minuti. Se iniziamo a conoscere tanti sapori durante l’infanzia la memoria ci consentirà di apprezzarli anche da grandi e arricchiremo la nostra esperienza con il cibo. E per integrare i dolcificanti come lo zucchero, abbiamo ripensato completamente le quantità, alleggerendole nelle parti grassa e zuccherina, prestando grande attenzione all’aspetto nutrizionale”.

Fondamentale, spiega lo Chef de X Bambini Ricette dello Chef Giancarlo Perbellini anche seguire la naturale stagionalità degli ingredienti:

“Non seguire la stagionalità è un grave errore, perché nutrirsi di alimenti nel rispetto del ciclo delle stagioni è un ottimo modo per variare i sapori, oltre ad essere una scelta sostenibil”.

X bambini ricette dello chef Giancarlo Perbellini (con 8 episodi da 30 minuti) è prodotta da Orto Visivo per Discovery Italia. Da un’idea di Patrizia Adami e Carlotta Bergamini e con la regia di Guglielmo Magagna. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile anche in streaming su Discovery+.