World Nutella Day, la cioccolata arriva in tv: le pubblicità più iconiche

Il 5 febbraio 2026 si celebra il World Nutella Day. Un giorno interamente dedicato alla celebrazione della cioccolata più iconica: Nutella è molto più di un semplice brand. Al punto che la sola parola, oggi, viene associata al sinonimo di cioccolato. Questo fa capire quanto il prodotto, nel corso del tempo, sia entrato a far parte dell’immaginario collettivo.

La ricorrenza esiste formalmente dal 2007, anno in cui una blogger americana ha deciso di dar vita – in maniera formale – a questa tradizione: la Nutella è presente ogni giorno nella vita di ciascuno, ma una data specifica è necessaria per capire davvero quanto è stato fatto (grazie al brand Ferrero e non solo) nel tempo.

World Nutella Day

Nello specifico quest’anno verrà presentato un volume da collezione, edito dalla casa editrice Assouline, in cui vengono esplorate tutte le sfaccettature dell’universo Nutella: 6 capitoli dedicati. Si comincia da history, poi si passa a quality e bread breakfast. Fino a versatility, Nutella world e iconicity. Tutte parti di un viaggio che la comunità ha condiviso (e continua a condividere) insieme al celebre marchio.

Nutella è amata in oltre 170 Paesi e prodotta in 11 stabilimenti nel mondo. Gli aneddoti legati alla cioccolata sono innumerevoli, la ricetta è ancora un segreto. Si conoscono alcuni ingredienti, ma resta il massimo riserbo sul metodo e la resa. Altrimenti crolla un business multimilionario che ancora oggi porta avanti un tipo di industria. Marketing fatto anche di televisione.

Il brand in Italia

La Nutella, infatti, è famosa anche sul piccolo schermo. La tv ha sempre dato spazio alle campagne promozionali del brand. La cioccolata è stata e resta protagonista di molti spot, ha addirittura viaggiato al fianco della Nazionale di Calcio. L’Italia di Lippi è riuscita addirittura a vincere il Mondiale portando Nutella a Berlino.

Celebre la pubblicità del cuoco della Nazionale che sottolineava, tra il serio e il faceto, l’importanza di un cucchiaio di cioccolata prima e dopo le partite. Lo spot divenne talmente conosciuto da meritare addirittura una parodia di Ubaldo Pantani nel corso di un’edizione di Quelli Che Il Calcio.

Le campagne pubblicitarie

Il programma, tempo dopo, è finito in archivio mentre l’appeal di Nutella – anche grazie alla televisione – è rimasto. Impossibile non ricordare le collezioni dedicate con i barattoli della cioccolata dedicati ai Looney Tunes. Non appena la pubblicità dei cartoni con i barattoli dedicati arriva sul piccolo schermo, nelle case degli italiani è caccia alla confezione specifica. Il packaging diventa mania. Se non bastano i cartoni, ci pensano i nomi degli innamorati a fare la differenza.

Un’altra campagna passata alla storia della televisione fu quella in cui Nutella creava barattoli con nome e cognome del fidanzato o della fidanzata. Tradizione ripresa, nel tempo, anche da altri brand iconici. La cioccolata, in pochi mesi, divenne anche un ottimo regalo per San Valentino. Chiunque cercava il barattolo con il nome dell’amata o dell’amato. Per non parlare di Luciano Pavarotti che cantava il risveglio degli italiani in lirica davanti a un barattolo di Nutella. “Buongiorno!” è diventato un grido senza tempo quando si parla di cioccolata e pane. Senza dimenticare le Limited Edition.

Status symbol da più di mezzo secolo

La cioccolata più famosa del settore dolciario è passata dalla televisione anche per promuovere 21 vasetti dedicati alle migliori albe d’Italia: decorazioni che hanno accompagnato le confezioni più ambite e hanno scandito le pubblicità maggiormente influenti. Nutella è anche il prodotto più promosso dagli influencer nel recente passato.

Alcuni dei volti più riconoscibili, fra piccolo e grande schermo, non rinunciano a farsi immortalare con un barattolo di cioccolata. Nutella, anche in tv, è uno status symbol e – in qualche maniera – da più di 60 anni vuol dire essere parte di un amore condiviso che non finisce mai. La storia si costruisce, o si cambia, persino attraverso un barattolo che ogni volta che si svuota riesce a riempire i cuori degli affezionati.