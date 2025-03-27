Martha Stewart e Csaba dalla Zorza le abbiamo già, e sono molto più credibili…

“Col cuore”: così tradurrei quel ‘With Love”, con cui Meghan Markle in Sussex (ci tiene al titolo-cognome nonostante abbia messo un oceano tra lei e la reale famiglia del marito) ha firmato il suo docu-fake-lifestyle-show disponibile ormai da alcune settimane su Netflix (arrivo tardi, ma arrivo). Del “docu-coso” – definizione trovata in una magnifica recensione di “Ilary”su Facebook – è stato già detto tutto e stranamente non il contrario di tutto, nel senso che la direzione di marcia dei commenti e delle critiche è stata una sola: il raccapriccio.

Col cuore, Meghan Markle in Sussex è a dir poco ‘incredibile’

Cosa sarebbe stato il programma si è capito dalla prima inquadratura, ovvero da quella tuta da apicoltori con casco trasparente, a tutta vista, stile quello adottato in Grey’s Anatomy per le puntate sul Covid. Una soluzione perfetta per mostrare la duchessa a tutta bellezza anche lì dove, abitualmente, ci sarebbe stata un casco da palombaro a griglia stretta per evitare le punture d’api. Ma, come dicevo, sia la scelta del costume sia la scelta della prima inquadratura ha dato subito la misura della non credibilità di tutta l’operazione. Chi, del resto, non ha un alveare a casa con cui produrre il proprio miele e le proprie candele?

I pregiudizi della vigilia hanno poi trovato conferma soprattutto negli aspetti della confezione del programma con la sua fotografia lattigginosa e quell’insistito rimando alla rottura della quarta parete, col coinvolgimento della troupe negli assaggi dei manicaretti reali. Ma, come visto sin da quella tuta candida a tutta visiera, sono stati proprio gli outfit il principale indicatore dell’assoluta impossibilità di sospendere l’incredulità di fronte a una Meghan paladina della vita campestre, della cucina naturale, delle ricette healty per la donna che lavora ma non vuole rinunciare alla cura dei propri cari. Ecco, tutta la costruzione narrativa ha avuto il suo più evidente nemico nella scelta degli abiti indossati: stare ai fornelli sempre di panna/bianco vestita, tanto da preparare una composta di frutti di bosco con maglioncino di cachemire Loro Piana, è una roba che tradisce il vero obiettivo del programma: essere ammirata in quanto Meghan Markle in Sussex, above all.

Meghan è una ‘wannabe’ Csaba

In una cucina dove anche l’unica pentola/padella è panna (ovviamente Le Creuset, ça va sans dire) e che sembra arredata dallo stesso interior designer di Kim ‘colore neutro’ Kardashian, Meghan sembra avere due ‘linee guida’: mettere fiori secchi ed eduli su qualsiasi cosa – anche sul ragù alla bolognese se l’avesse avuto in menu – e l’uso insistito del verbo “elevate”.

L’ossessione di Meghan per il concetto di ‘elevazione’ potrebbe essere oggetto di un’analisi non solo linguistica. Facendo psicologia spicciola, diciamo che può essere indicatore di un’esigenza le cui possibili cause non sono poi così difficili da individuare. L’uso dei fiori ‘eleva’ piatti semplici, certi ingredienti ‘elevano’ i piatti: ‘to elevate’ come basso continuo di tutto il programma, quasi fosse un ‘pitch’ del programma stesso…

In Meghan non c’è nulla di ‘autentico’: anche gli ospiti sembrano entrare in quella casa/set con un certo ‘timore’, e non propriamente reverenziale, verso la Duchessa. Non si può sbagliare, non c’è margine per colorare al di fuori dei bordi definiti dalla padrona di casa. E in questa costante ossessione per la perfezione, ‘persino’ Csaba dalla Zorza appare una di famiglia e acquista l’aura di un’Antonella Clerici ai fornelli: anche le sue camicie – perfettamente stirate – di Polo Ralph Lauren indossate ne Il mondo di Csaba (che fu un capolavoro e che ci auguriamo tornino in diritti su qualche piattaforma) acquistano il sapore di una mise da casa, perfetta per mettersi a cucinare.

Se è vero che il riferimento culturale ‘primo’ per Meghan e il mercato americano è Martha Stewart – studiata anche da Csaba, sicuramente – è anche vero che per il nostro universo televisivo il rimando è la sempreverde Csaba, che a ogni programma ha costruito un personaggio credibile e sempre più ironico, grazie soprattutto alle tante edizioni di Cortesie per gli ospiti. Ecco, Meghan è una wannabe Csaba: è ancora lontana da un’immagine credibile, autorevole, riconoscibile. E viste le premesse, potrebbe non riuscirci: ha scelto di intraprendere una strada irta di ostacoli, difficile da affrontare in cachemire bianco e con quella voglia di smarcarsi da un’immagine che però ribadisce in ogni inquadratura e in ogni scelta narrativa.

With Love, Meghan: attendiamo la seconda stagione

Visto il gran successo riscosso (pochi programmi possonno vantare un’eco social come quella fatta registrare dalla Duchessa – che vorrebbe essere – del Popolo), Netflix ha già annunciato la seconda stagione di “With Love, Meghan”. Sarà curioso a questo punto capire se ci saranno dei correttivi alla costruzione del programma: ci saranno ancora ospiti invitati a una ‘giornata country’ o si mostrerà più famiglia, grande ‘convitato di pietra’ alla tavola di questa prima stagione?

Immaginiamo che la Duchessa non voglia allontanarsi dalla linea scelta per questo prodotto, ma sarà interessante capire se saranno ascoltate (almeno) alcune delle critiche mosse al programma e alla sua immagine. Certo, che se scegliesse di raccontare qualche aneddoto sulla sua vita di corte sarebbe molto più interessante. Per tutto il resto ci sono già Martha e Csaba…