Winx Club: The magic is back, al via su Rai 2 l’anteprima nazionale. Tutte le anticipazioni sulla serie evento

Lanciata nel 2004 e da allora un successo planetario che ha conquistato milioni di giovani, Winx Club torna sugli schermi di tutto il mondo con Winx Club: The Magic is Back. L’attesissima serie animata prodotta da Rainbow è pronta a incantare una nuova generazione di spettatori, senza dimenticare i fan di lunga data della serie, in un ritorno alle origini della magia, dove tutto è iniziato. La nuova serie, creata da Iginio Straffi, torna così alla ribalta per il pubblico internazionale a 21 anni dalla prima messa in onda, per celebrare l’incredibile eredità della saga animata tra le più amate di sempre.

Composta da 26 episodi, con un’animazione di altissima qualità realizzata in CGI e sensazionali effetti speciali, un cast di personaggi iconici rinnovato, uno stile visivo contemporaneo e un look inedito, Winx Club: The Magic is Back farà innamorare il pubblico come la prima volta. Nella serie oltre 15 canzoni tra cui “Forever Winx” cantata da Virginia Bocelli; “Nel segno di Winx/Under the sign of Winx” la storica sigla interpretata da Clara; “Step into the dark” cantata da Ili.

Quando esce la serie The Winx Club: The Magic is Back

La serie partirà giovedì 2 ottobre su Netflix in tutto il mondo (sarà disponibile in 15 lingue), ma il debutto in anteprima esclusiva italiana è fissato su Rai 2 mercoledì 1 ottobre all’interno del nuovo spazio mattutino di Rai Kids, con i primi 13 episodi (uno al giorno dal lunedì al venerdì). Gli episodi saranno poi resi disponibili on demand su Rai Play e dal 27 ottobre approderà anche su Rai Yoyo. Al termine della messa in onda, l’intera stagione sarà disponibile in box set digitale su Rai Play, dove sarà fruibile anche la collezione completa Winx Club Time, una raccolta digitale integrale del mondo Winx che consentirà agli appassionati di rivedere tutte le stagioni della serie e i film della saga, riscoprendo la magia che ha conquistato generazioni di spettatori.

“Siamo felici di continuare questo viaggio insieme a Rai, partner storico che ha creduto nel potere di Winx Club fin dal primo battito d’ali, e a Netflix, con cui collaboriamo da molti anni e che ci affiancherà nel lancio internazionale di questo nuovo capitolo” – ha dichiarato Iginio Straffi, creatore di Winx Club e fondatore di Rainbow – “Dopo oltre vent’anni, la magia non solo resiste, si rinnova. Con questa nuova avventura vogliamo crescere ancora, accompagnando generazioni di fan con storie che parlano di amicizia, coraggio, diversità e sogni che brillano. La collaborazione con Rai Kids e Netflix ci permette di portare avanti questi valori e continuare a incantare un pubblico sempre più ampio, unito dalla stessa scintilla: la magia di credere in sé stessi”. Winx Club è l’incredibile storia di una sedicenne terrestre che, da un giorno all’altro, si scopre una fata. Ma è soprattutto la storia di sei ragazze e della loro amicizia, che si sostengono nonostante le loro differenze, dando un forte messaggio di valorizzazione del femminile e del potere della solidarietà.

La programmazione

Da mercoledì 1 ottobre, i primi 13 episodi andranno in onda su Rai 2 (uno al giorno dal lunedì al venerdì) all’interno del nuovo spazio mattutino di Rai Kids. Gli episodi saranno poi resi disponibili on demand su Rai Play;

Da giovedì 2 ottobre su Netflix in tutto il mondo

Da lunedì 27 ottobre su Rai Yoyo