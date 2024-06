Windstorm 3: trama, trailer e dove vederlo

Italia 1 ripropone la saga di Windstorm, con il terzo capitolo della saga prodotta in Germana, che questa volta però si trasferisce in Spagna

Windstorm 3 – Ritorno alle origini, è il terzo capitolo dedicato al mondo dei più giovani e dell’equitazione. Già trasmesso da Canale 5 nel 2019, viene replicato questa sera, sabato 29 giugno 2024 alle 21:30 su Italia 1. In questo film, la protagonista Mika (Hanna Binke) uscire dai confini tedeschi, alla volta della Spagna.

Windstorm 3, la trama

Ritroviamo Mika tornare, come sempre, a Kaltenbach, per rivedere il suo cavallo Windstorm ed aiutare la nonna Maria (Cornelia Froboess) nella gestione della tenuta. Come tutti i ragazzi della sua età, però, Mika è irrequieta e preoccupata per il proprio futuro.

Indecisa su cosa farà da grande, decide così di cambiare aria e di partire per un viaggio verso l’Andalusia insieme a Windstorm. Qui, fa la conoscenza di Samantha (Lea van Acken) che, come lei, dà una mano nell’allevamento del padre Pedro (Thomas Sarbacher).

Quest’ultimo è da tempo in combutta con la sorella Tara (Nicolette Krebitz), che preferirebbe lasciare liberi i cavalli. Mentre assiste a queste dinamiche familiari, Mika si rende conto che c’è chi vuole minare la bellezza dei panorami dell’Andalusia, e si dà da fare insieme a Samantha per difendere quei luoghi. Da qui, l’idea di organizzare una nuova corsa di cavalli, che le permetterà di scoprire anche la leggendaria sorgente di Ora.

Windstorm 3, trailer

Windstorm 3 – Ritorno alle origini, curiosità

Con il titolo originale “Ostwind–Aufbruch nach Ora”, il film è uscito in Germania nel 2017. Come i film precedenti, anche Windstorm 3 è tratta dal libro di Kristina Magdalena Henn e Lea Schmidbauer, che ha curato anche la sceneggiatura della pellicola. Le riprese sono avvenute sia in Germania che in Spagna.

La saga di Windstorm prosegue con un quarto film, “L’arrivo di Ari”, uscito nel febbraio 2019, tratto anch’esso da un libro. Altri due volumi della saga sono stati pubblicati: è probabile, quindi, che da questi siano tratti altri film.

Windstorm 3, streaming

E’ possibile vedere Windstorm-Ritorno alle origini in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.