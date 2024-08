Win or Lose sarà ambientata nel mondo del softball, mentre Dream Productions proviene direttamente dall’universo di Inside Out

La Pixar sbarca su Disney+ con due serie tv: tra il 2024 e il 2025 Win or Lose e (da Inside Out) Dream Productions

In passato, la Pixar ha collaborato con Disney ad alcune serie tv e corti animati ispirati ai suoi titoli di maggiore successo (pensiamo a Monsters & Co. la serie – Lavori in corso!, o a I perché di Forky). Ora, è giunto il momento di compiere un ulteriore passo in avanti, annunciando le prime due serie televisive interamente ideate e prodotte dalla Pixar Animation Studios, vale a dire Win or Lose e Dream Productions.

I due nuovi titoli sono stati annunciati nelle ore scorse al Disney Entertainment Showcase al D23, nella città di Anaheim, in California. Un evento che ha permesso alla Disney di illustrare le novità cinematografiche dei prossimi due anni, ma anche di mostrare le prime immagini dei prodotti già annunciati e in arrivo e, nel caso della Pixar, presentare questi due nuovi progetti, che debutteranno su Disney+.

Win or Lose, il softball comedy

A dicembre 2024 gli abbonati alla piattaforma potranno scoprire Win or Lose, che diventa la prima serie tv interamente prodotta dalla Pixar. Diretta e scritta da Carrie Hobson e Michael Yates, che ne sono anche i produttori esecutivi, e prodotta da David Lally, la nuova serie rivela come ci si sente nei panni di otto diversi personaggi – dei ragazzi insicuri, i loro genitori iperprotettivi, persino un arbitro innamorato – mentre si preparano per una partita del campionato di softball. Will Forte presta la sua voce all’allenatore nella versione originale della serie, di cui è stato anche mostrato il trailer (potete vederlo in altro).

Dream Productions, dal mondo di Inside Out

La seconda novità annunciata (in arrivo nel 2025), in realtà, era già nota da tempo, ma è stata presentata proprio al D23. Il mondo di “Inside Out”, dopo lo straordinario successo del secondo capitolo quest’estate (tanto da diventare il film d’animazione più visto di sempre), si espande anche sul piccolo schermo, con Dream Productions.

L’idea nasce da un segmento del primo film, in cui vediamo alcune delle emozioni di Riley approdare in una sorta di studio cinematografico, allestito appositamente per mettere in scena i sogni fatti dalla ragazzina durante il sonno. Dream Productions sarà quindi ambientato proprio là dove i sogni di Riley vengono messi in scena, grazie all’acclamata regista di sogni Paula Persimmon (con la voce originale di Paula Pell).

Sarà un modo per esplorare la mente umana da una nuova prospettiva, ma sempre con l’ironia e la geniale semplicità che hanno reso “Inside Out” il successo che tutti conosciamo. Quattro gli episodi prodotti, che nella versione originale potranno contare anche sulle voci di Richard Ayoade, Amy Poehler (Gioia), Maya Rudolph, Alli Maki, Kensington Tallman (Riley), Liza Lapira (Disgusto), Tony Hale (Paura), Lewis Black (Rabbia) e Phyllis Smith (Tristezza).