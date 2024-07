Disney+, tutte le nuove serie in uscita ad agosto 2024

Ad agosto 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ ad agosto 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ ad agosto 2024

Il mese di agosto su Disney+ vedrà il ritorno di due gioielli del catalogo della piattaforma internazionale Disney. Infatti il 14 agosto arriverà la terza stagione della pluripremiata The Bear (a circa due mesi dal rilascio americano) mentre il 27 agosto con i primi due episodi in contemporanea con gli USA debutta la quarta stagione di Only Murders in the Building.

Ogni mercoledì – Will Trent s.2

s.2 12 agosto – Solar Opposites s.5

s.5 14 agosto – The Bear s.3 (tutti gli episodi)

Abbott Elementary s.3B

The Tyrant s.1 (Corea del sud)

9-1-1 s.7 (finale di stagione)

s.4 (ep. settimanali) 28 agosto – Criminal Minds: Evolution s.2 (finale di stagione)

Le serie tv da non perdere ad agosto su Disney+

Oltre a recuperare qualche titolo perso nelle settimane precedenti, approfittando del periodo di ferie per vedere quella serie rimasta nel cassetto per troppo tempo, ad agosto su Disney+ arrivano dei titoli da non perdere.

The Bear – terza stagione (14 agosto)

Torna la serie acclamata da pubblico e critica che unisce la cucina, il cibo, alla vita e alle fatiche della routine. Carmy si impegna sempre di più per raggiungere il proprio obiettivo e l’eccellenza, spremendo i suoi collaboratori fino all’estremo. Adesso che il The Bear ha aperto deve raggiungere determinati livelli, in una società in cui l’alta ristorazione è sempre più in crisi.

Only Murders in the Building – quarta stagione (dal 27 agosto)

Gli amati podcaster di Only Murders in the Building tornano con un’avventura che li porterà fino a Los Angeles dove uno studio di Hollywood ha deciso di realizzare un film sul loro podcast. Ma nel frattempo devono capire chi ha ucciso Sazz Pataki la controfigura di Charles. Tantissime le guest star che affiancano Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Oltre al ritorno di Meryl Streep ci saranno Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy.

Agosto 2024 su Disney+ oltre le serie tv

Non solo serie tv da vedere ad agosto su Disney+. Il 2 arrivano i corti di Star Wars: Young Jedi Adventures seguiti il 14 agosto dalla seconda stagione della serie animata. Il 19 agosto arriva Oceanexplorers, docuserie di James Cameron, che porta il pubblico a bordo dell’OceanXplorer, la nave da ricerca più avanzata mai costruita, per indagare le frontiere più lontane degli oceani.

Tra i film il 2 agosto sarà inserito in catalogo Il regno del pianeta delle scimmie, diretto da Wes Ball, uscito nei mesi scorsi al cinema. Il 23 agosto arriva il film Domenica con le Supremes tratto dal romanzo di Edward Kelsey Moore con al centro la storia di Odette, Barbara, Jean e Clarice conosciute come The Supremes. Amiche unite da un forte legame che arriva dall’aver condiviso decenni di battaglie tra gioie, dolori, matrimoni, felicità, dolori, perdite.