Wilderness: Fuori Controllo su Prime Video, un thriller emotivo dal giudizio netto e definitivo – La recensione

Wilderness: Fuori Controllo disponibile su Prime Video è una miniserie inglese in sei puntate con Jenna Coleman e Oliver Jackson-Cohen, adattamento dell’omonimo romanzo di B.E. Jones, realizzato da un team tutto al femminile. Infatti la serie è creata da Marnie Dickens , diretta da So Yong Kim e ha per executive producer Elizabeth Kilgarriff. Guarda cosa mi hai fatto fare Look What You Made Me Do canta in modo quasi ossessivo Taylor Swift nel brano che accompagna la serie ed è proprio questo il punto di partenza di Wilderness, la deriva cui viene portata una donna come conseguenza delle azioni di un uomo. Ma scopriamo insieme perché Wilderness è una miniserie da non lasciarsi sfuggire.

Wilderness: Fuori Controllo, la trama

Liv e Will sono una coppia innamorata. Appena sposati lasciano Londra per trasferirsi a New York dove lui ha ottenuto una promozione all’interno della società che gestisce una catena di alberghi in tutto il mondo. Mentre trascorrono le giornate da perfetti innamorati, tornato da un viaggio, Liv scopre per caso che il marito “perfetto” l’ha tradita. Will accampa tutte le possibili scuse a partire dal “mi controlli i messaggi” e riesce a convincere la moglie a superare questo tradimento e provare a tornare innamorati come un tempo.

Un viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti su cui Liv ha fantasticato fin da piccola: dalla Monument Valley al Grand Canyon, passando per Yosemite, per finire con un weekend edonistico a Las Vegas dove liberarsi da polvere e sudore. Per Will è un’occasione per fare ammenda, mentre per Liv si apre uno scenario ben diverso: un paesaggio dove gli incidenti accadono di continuo. Il luogo perfetto per vendicarsi. La situazione precipita quando una collega di Will si presenta con il compagno nel loro stesso albergo.

Wilderness: Fuori Controllo, la recensione

Wilderness: Fuori Controllo è una miniserie piacevole da finire in un paio di serate, capace di intrattenere lo spettatore, di incuriosirlo, portando avanti una narrazione ben costruita e personaggi ben scritti, complice anche la base di partenza letteraria. Ma come spesso capita fin troppo frequentemente, rientra nel genere di miniserie che una volta concluse restano a fare la polvere nel catalogo della piattaforma. Uno di quei titoli che consigli nei giorni subito dopo l’uscita ma di cui dopo qualche settimana hai dimenticato anche il titolo. Non per qualche difetto particolare, semplicemente perché è una miniserie con una storia che ha un suo sviluppo, con una protagonista di cui segui il percorso, ma che non ha uno spessore particolare. Un guizzo capace di renderla indimenticabile.

Liv è una donna cresciuta con l’obiettivo di non rifare gli errori della madre, di non finire con l’uomo sbagliato, ma che finisce per farlo. Una cameriera e giornalista precaria, che si innamora del rampante manager e lo sposa in fretta per lasciare una vita che non la soddisfa. La scoperta del tradimento di Will è la rottura della favola perfetta. Il traumatico risveglio da un sogno che fa capitolare tutte le certezze nate da anni di favole, film romantici, romanzi d’amore. Un thriller nella psiche umana, con pochi colpi di scena e una costruzione dell’atmosfera per accumulazione dei traumi della protagonista.

Jenna Coleman conferma tutta la sua abilità nel reggere il ruolo da protagonista e perno di una serie tv. Ma spesso nemmeno lei riesce a evitare alcune derive melodrammatiche presenti nella sceneggiatura e alcune espressioni che in altre situazioni in cui i detective sono i protagonisti, vengono usate per risolvere casi. La serie porta lo spettatore ha costruirsi un’idea ben precisa di Liv, di come interpretare le sue azioni e reazioni, emette una sentenza, ha una tesi da portare avanti e la spinge fino alle sue estreme conseguenze. A chi guarda resta uno spiraglio di autonomia, emettendo a sua volta il proprio giudizio su quello che sta guardando e su come viene sviluppato. E forse dipenderà anche dal vostro vissuto.

Wilderness il teaser trailer

‘Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)’ è il brano che fa da sigla a Wilderness e ne accompagna anche il teaser trailer pubblicato prima del rilascio.

Wilderness: Fuori Controllo, il cast

Jenna Coleman e Oliver Jackson-Cohen sono gli assoluti protagonisti di Wilderness – Fuori controllo su Prime Video, gli altri personaggi e attori sono di contorno rispetto alla loro storia. Ashley Benson è Cara la collega di Will che lavora come PR e che si presenta durante la vacanza dei due sposi, Eric Balfour è Garth il compagno di Cara. Clair Rushbrook è l’invadente mamma di Liv, Morgana Van Peebles è la vicina di casa di Liv e Will, Ash. Jonathan Keltz e Marsha Stephanie Blake sono i detective Wiseman e Rawlings, che rientrano un po’ troppo negli stereotipi dei detective seriali.

Wilderness quante puntate sono?

Sono sei puntate tra i 45 e 55 minuti di durata.

Wilderness 2 si farà?

La serie è l’adattamento del romanzo omonimo di B.E. Jones, la storia si conclude nell’arco delle 6 puntate e non è quindi prevista una nuova stagione.