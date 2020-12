Prendete un film che non c’entra nulla col covid e col confinamento e costruiteci sopra un promo che si leghi all’idea del coprifuoco di Capodanno. L’operazione, azzardata, è stata tentata da Rete 4 che, nella notte di San Silvestro, ritrasmetterà What Women Want – Quello che le donne vogliono.

La pellicola, vecchia vent’anni, ha come protagonista un Mel Gibson capace di leggere il pensiero delle donne. Una facoltà acquisita per via di una scossa elettrica ricevuta in seguito ad un incidente domestico.

E’ forse questo l’unico aggancio col coronavirus, che ha obbligato mezzo mondo all’isolamento casalingo, e soprattutto con un 2020 citato nello spot proprio in virtù del giorno di messa in onda.

“Sì, ma che c’azzecca il 2020? – si domanda ironicamente la voce fuori campo – è stato l’anno che tutti sappiamo, l’anno che ci ha modificato la vita, chiudendoci in casa. E se a questo aggiungiamo che il tuo congiunto può pure leggerti nel pensiero allora davvero non vedi l’ora che sia capodanno”.

A completare l’opera ci ha pensato il confezionamento di un montaggio ad hoc, composto da frasi e dichiarazioni isolate che rendono il senso dell’emergenza e dell’attuale contesto sociale. Si va quindi dai “dimmi che è tutto finito” e “fammi tornare come prima” di Mel Gibson al “non te la prendere, passerà anche questa” che un collega di lavoro rivolge allo stesso Nick Marshall. Un lavoro di taglia e cuci non indifferente, insomma.

Per la cronaca, per What Women Want si tratta del secondo passaggio su Rete 4 dopo quello del 22 marzo scorso (furono 937 mila gli spettatori sintonizzati). Pure all’epoca l’Italia era in pieno lockdown, la rete tuttavia optò per un promo tradizionale. Non c’era troppa voglia di scherzare. Oddio, non che a distanza di nove mesi l’umore sia molto migliorato.