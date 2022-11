C’era un tempo in cui i network cancellavano le loro serie tv senza curarsi della possibilità di dare alle serie stesse (ed a coloro che le avevano seguite) un vero e proprio finale. Quel tempo sembrava essere passato, ma forse qualche rimasuglio c’è ancora: lo dimostra la notizia per cui la Hbo ha deciso di non produrre Westworld 5, vale a dire ha cancellato la serie tv.

Una notizia che stupisce per due motivi: il primo è che una serie come Westworld, nella sua affascinante complessità, è sempre stata ideata dai suoi autori Jonathan Nolan e Lisa Joy con un principio, uno sviluppo ed una conclusione. Certo, ogni serie che vediamo sul piccolo schermo ha una sua “Bibbia” con un percorso narrativo di cui gli sceneggiatori sono consapevoli. Ma nel caso di alcune serie tv, come appunto Westworld, la necessità di chiudere con un finale si fa puntata dopo puntata più urgente.

Serie Tv Westworld 4 su Sky e NOW torna la serie cult, in contemporanea con gli USA, per sfidare il pubblico. Trama, cast e recensione Stupisce, dunque, la decisione di Hbo di negarlo, questo finale; e stupisce anche che un network come Hbo, da sempre molto attento a garantire al proprio pubblico storie con una conclusione (almeno dopo le polemiche sorte dalla chiusura di Deadwood, per cui si è reso necessario un film-tv tredici anni dopo), abbia preso questa decisione, soprattutto in un’era in cui esiste una regola non scritta per cui ogni serie tv non deve essere lasciata in sospeso.

Eppure, mancava così poco al finale di Westworld: gli stessi creatori, nelle settimana scorse, avevano dichiarato di essere in trattativa con la Hbo per una quinta ed ultima stagione. “Abbiamo sempre pianificato una quinta ed ultima stagione”, aveva detto Nolan ai tempi in cui le trattative erano ancora in corso.

Westworld 4 le immagini della serie Sky Guarda un'altra fotografia → Trattative che, però, non sono arrivate in porto. A pesare, probabilmente, il calo di ascolti lineari (quindi quelli relativi alla messa in onda tv, escludendo le visualizzazioni streaming), passati da una media di 1,8 milioni di telespettatori per la prima stagione (con picco di 2,2 milioni nel finale) ad una media di 350mila telespettatori per la quarta (composta, come la terza, da otto episodi, due in meno rispetto alle prime due). Un calo che non può più giustificare una serie i cui effetti visivi richiedono una spesa non indifferente: e pensare di fare Westworld 5 facendo attenzione al budget potrebbe essere ancora più assurdo.

“È stato entusiasmante unirsi a loro in questo viaggio”, ha scritto la Hbo in un comunicato stampa ringraziando cast artistico e tecnico della serie. Eppure, alla certezza della chiusura di Westworld si affianca un dubbio: possibile che finisca così?

Perché se è vero che viviamo in un’epoca in cui è sempre più difficile pensare che una serie tv possa essere chiusa senza concederle un finale, è altrettanto vero che quest’epoca concede tanti (se non troppi) salvataggi, in forma di spostamento da un broadcaster all’altro, revival, reboot e film-tv. La cancellazione di Westworld come capitolo finale di questa saga non ci convince molto: quest’annuncio potrebbe anche essere una carta giocata dalla Hbo per valutare come gestire un finale di serie che, dopo quattro stagioni, è più che necessario.