Vestiti eleganti, trucchi, tacchi alti ma attenti a quello che mangiate. Arriva la stagione dei matrimoni Wedding Season su Disney+ disponibile con tutti i suoi otto episodi giovedì 8 settembre in occasione del Disney+Day quando tra le altre cose sarà attiva una promozione per abbonarsi alla piattaforma a 1.99 per un mese. Dark comedy dalle venature thriller, la serie racconta di un’improbabile storia d’amore tra Katie e Stefan che si trasformerà in una fuga d’amore. In mezzo ci sono omicidi, vendette e una misteriosa organizzazione criminale. Dimenticate le classiche commedie romantiche, con Wedding Season i matrimoni non saranno più gli stessi.

Wedding Season la trama

Costruita attraverso una serie di flashback, Wedding Season racconta la storia d’amore tra Katie e Stefan che si incontrano durante un matrimonio e finiranno per scoprire una forte connessione. Al punto che Stefan il giorno delle nozze di Katie irrompe in chiesa per fermare tutto. La sposa andrà avanti per la sua strada peccato che durante il banchetto di nozze il marito e i suoi familiari, membri dell’importante famiglia Delaney, vengono avvelenati. Katie e Stefan diventano i principali sospettati e la loro fuga sicuramente non li aiuta. Inizierà un viaggio tra i continenti e tra i ricordi per dimostrare la loro innocenza. Ma Katie è davvero innocente?

Wedding Season è creata da Oliver Lyttelton (Cheaters – Tradimenti), diretta da George Kane (Crashing) e Laura Scrivano (The Lazarus Project). Prodotta da Dancing Ledge Productions è una serie originale inglese di Disney+, la piattaforma ha annunciato lo sviluppo di oltre 60 titoli originali in Europa, collaborando con produttori locali. Inoltre la serie uscirà su HULU negli USA e Star+ in America Latina.

Wedding Season il cast

A guidare Wedding Season c’è Rosa Salazar attrice canadese-americana vista in serie come Parenthood e American Horror Story (era in Murder House) ma è stata anche la protagonista di Alita: L’angelo della battaglia e della serie Netflix Brand New Cherry Flavor – Al nuovo gusto di ciliegia. Accanto a lei nel ruolo di Stefan c’è Gavin Drea apparso ne L’Alienista, Valerian e la cità dei mille pianeti, ma sicuramente per lui questo è un ruolo fondamentale per dare una svolta alla carriera.

Rosa Salazar è Katie

Gavin Drea è Stefan

George Webster è Hugo Delaney

Jade Harrison è la detective Metts

Jamie Michie è il detective Donahue

Ivan Kaye è il papà di Hugo

Wedding Season la recensione

Contaminare è il verbo probabilmente più usato durante i pitch delle serie tv degli ultimi anni. Perchè fermarsi a un genere quando si può divagare mescolandone diversi? Così Disney+ per la sua prima produzione originale inglese decide di realizzare una romantic-dark-thriller-comedy su una coppia in fuga accusata di aver compiuto alcuni omicidi, che finisce al centro di un complotto più grande di loro (forse) e la cui storia d’amore ripercorriamo attraverso una serie di flashback. Un minestrone un po’ caotico ma decisamente piacevole da guardare, capace di intrattenere e appassionare il pubblico, anche se a prevalere alla fine è la componente da dark comedy thriller.

Foto Disney Wedding Season su Disney+ le immagini Guarda le altre 2 fotografie →

Katie è l’anima caotica di Wedding Season. Come la serie vaga tra i generi e tra le nazioni, tra Las Vegas, Manchester, il Texas, così è frenetica la sua protagonista, incapace di fermarsi anche solo per cinque minuti. Al contrario Stefan è un tranquillo medico di Manchester che si ritrova catapultato in un vortice pericoloso, trainato dalla forza dell’amore (ah quanto può essere pericoloso innamorarsi). La serie strizza l’occhio a Quattro Matrimoni e un Funerale sia in versione cinematografica che nella sua più recente declinazione seriale, tenendosene però a debita distanza, pur inseguendo alcuni clichè delle commedie romantiche. Il punto di debolezza più grande di Wedding Season è proprio il suo conformarsi a situazioni già viste di ciascun genere che tocca. Ma, facendo un’iperbole quasi assurda, questo diventa il suo punto di forza nel momento in cui le varie parti si intrecciano, trovando un equilibrio nel caos organizzato della serie. Soprattutto perchè i diversi momenti in cui Katie e Stefan non sono insieme, in cui la parte da commedia romantica prova a farsi largo, sono anche quelli meno riusciti.

Wedding Season il trailer

Wedding Season quanti episodi sono

La prima stagione di Wedding Season è composta da 8 episodi.

Wedding Season 2 si farà?

Al momento Disney+ non ha ancora annunciato il rinnovo per una seconda stagione. Non resta quindi che aspettare e capire se ci sarà una seconda stagione della serie Wedding Season, anche se forse per la natura della serie potrebbe essere difficile proseguire senza stravolgerla.

Wedding Season come vedere in streaming

Le otto puntate di Wedding Season sono rilasciate in streaming su Disney+ giovedì 8 settembre, un giorno diverso rispetto al canonico mercoledì in cui Disney rilascia i propri prodotti, per inserirsi all’interno del Disney+Day una giornata di eventi, promozioni e lanci per festeggiare la piattaforma.