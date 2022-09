Wanna e una Striscia la notizia che non c’è più

In Wanna (qui la recensione della nostra Giorgia Iovane), la docu-serie di Netflix, non c’è soltanto il racconto della vicenda giudiziaria che ha visto protagoniste Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. In Wanna c’è anche la fotografia di una potenza televisiva che da tempo sembra non esserlo più. No, il riferimento non è alla tele imbonitrice che per anni si è sentita (e forse un po’ lo è anche stata) la regina della tv. Qui, in verità, alludiamo a Striscia la notizia.

Che il programma di Canale 5 sia stato determinante nella vicenda, iniziata a novembre 2001, è pacifico e oggettivo. Ma è altrettanto vero che da un decennio circa il tg satirico di Antonio Ricci, nonostante continui a proporre quotidianamente con caparbietà e impegno inchieste e servizi di denuncia, fatica ad imporsi nell’opinione pubblica.

In questo senso Striscia la notizia è in ottima compagnia; basti pensare a Le Iene e Report, altri due titoli storici che sembrano depotenziati rispetto ai tempi d’oro del ‘l’hanno detto in tv, quindi è vero‘. Così, le ore e ore di contenuti, prodotte con grande dispiego di energie, con sempre meno frequenza riescono a raggiungere il pubblico extra televisivo, cioè a bucare l’opinione pubblica. Non a caso, sempre più spesso capita di chiedersi perché dopo una puntata di Report giornalisticamente illuminante e pungente non sia successo nulla o perché una data denuncia de Le Iene non abbia portato a dimissioni, prese di distanza ufficiali e provvedimenti formali.

Perché accade tutto questo? Per innumerevoli motivi, a partire da un contesto mediale molto affollato, quasi saturo. Insomma, le storie raccontate dai media – tv, radio e social – crescono in maniera inversamente proporzionale all’attenzione del pubblico, che peraltro per abitudine tende a sorprendersi sempre più di rado. E così la viralità di una vicenda si esaurisce presto, perché poche ore dopo è già pronta una nuova storia ancora più virale.

La televisione, nonostante in Italia resti tra i media più popolari, non può che fare i conti con tale panorama. E così Striscia la notizia & Co non mollano, insistono, ma nel frattempo, piano piano, perdono terreno.