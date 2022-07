Netflix ha rilasciato le prime immagini di Wanna, docuserie prodotta da Fremantle Italia per la piattaforma USA, che debutterà il 21 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Al centro, ovviamente, la televenditrice (o tele-imbonitrice, secondo alcuni) più famosa d’Italia, una vera regina del genere tra gli anni ’80 e i 2000. Influencer ante-litteram, condiserata un’autorità nel campo delle diete e del dimagrimento miracoloso a base di creme e di alghe, la Marchi è stata l’emblema di un’epoca ed è proprio attraverso la sua storia personale e professionale – sempre strettamente correlate – che la docuserie vuole raccontare il Paese e la società in un ventennio che ha stravolto la vita politica, sociale e civile italiana.

Il titolo, catalogato come crime, si articola in quattro puntate che coprono come detto un arco temporale di 20 anni, dall’inizio degli anni ’80 con la nascita e l’affermazione delle tv private, ai primi anni 2000, quando l’impero di Wanna Marchi crolla sotto il peso dello scandalo dei numeri al lotto, delle predizioni, del sale antisfiga venduto a cifre esorbitanti e con un giro di pressioni sui clienti che l’ha portata a processo. Al centro, ovviamente, Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile di cui la docuserie racconta, attraverso testimonianze dirette e materiale d’archivio, non solo gli aspetti ormai più noti, ma soprattutto quelli meno conosciuti, che riguardano anche il rapporto tra i telespettatori e il mezzo tv. I suoi modi aggressivi, le sue urla (con quel “Vabène?” che è entrato nella lingua comune), il suo ‘stile’ di vendita la portano a una ricchezza insperata, fin quando la caduta di inizio anni ’90 acuisce il desiderio di riscatto, di vendetta, di ritorno ancor più forte e determinata: Wanna e la figlia Stefania decidono, quindi, di vendere ‘la fortuna’, ovvero amuleti e numeri benedetti dal Maestro di vita Do Nascimento. Una truffa clamorosa, realizzata grazie alla tv e svelata sempre grazie alla tv, quindi complice e giustiziera.

In tutto sono state 22 le testimonianze raccolte -incluse quelle delle protagoniste -, con circa 60 ore di interviste e immagini tratte da oltre 100 ore di materiali d’archivio cui Alessandro Garramone ha dato forma, ideandola e poi scrivendola con Davide Bandiera: la regia è di Nicola Prosatore, mentre il produttore è Gabriele Immirzi per Fremantle Italia.