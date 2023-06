Walker: Independence la serie tv prequel di Walker (versione moderna di Walker Texas Rangers) arriva in Italia nell’insolita collocazione del preserale di Rai Movie. Le 13 puntate della prima stagione andranno in onda nel giro di una sola settimana con due puntate al giorno da lunedì 19 a venerdì 23 e le ultime tre puntate sabato 24 giugno. La serie tv è stata recentemente cancellata da The CW. La serie è prodotta da Jared Padalecki, che è il protagonista di Walker (la cui prima stagione è andata in onda su Italia 1), creata da Anna Fricke già dietro l’altra serie. Ma scopriamo cosa ci aspetta in Walker: Independence.

Walker: Independence, la trama

A fine ‘800 Abby Walker (antenata di Cordell personaggio protagonista in Walker) è in viaggio da Boston verso l’ovest dopo che il marito è stato ucciso davanti ai suoi occhi. Abby incontra Hoyt Rawlins un uomo rude ma dal cuore d’oro, in cerca di uno scopo nella vita. L’improbabile coppia arriva a Independence in Texas una piccola cittadina dal futuro tutto da definire.

Walker: Independence, la programmazione delle puntate

Le 13 puntate di Walker: Independence sono in onda su Rai Movie da lunedì 19 giugno alle 19:35, sabato 24 ci saranno le tre puntate finali.

Le puntate di Lunedì 19 giugno

1×01 Un Nuovo sceriffo: Abby Walker assiste all’omicidio del marito durante il loro viaggio verso Independence, Texas. Qui Abby incrocia Hoyt Rawlins, un’amabile canaglia e gli chiede aiuto.

1×02 A casa del Nemico: Hoyt, Calian e Abby cercano di scoprire l’assassino di suo marito; lo sceriffo e il vice Augustus danno la caccia a un “misterioso” rapinatore di banche.

Le puntate di Martedì 20 giugno

1×03 Le Sorelle Sullivan: Abby accetta di lavorare dallo sceriffo, Hoyt e Calian si alleano contro i banditi ma questo rischia di mettere in difficoltà la sua posizione nella tribù.

1×04 In quattro: Abby e Hoyt proseguono le indagini, Hagan viene avvelenato e vende il saloon.

Le puntate di Mercoledì 21 giugno

1×05 Amico del Diavolo: Tom non sa se aiutare un vecchio amico o mantenere salve le apparenze, Gus e Calian seguono una nuova pista.

1×06 Il vero spirito di Independence: Abby scava nel passato di Liam, Calian è accusato di un crimine malvagio.

Le puntate di giovedì 22 giugno

1×07 Il processo: Calian è a processo per l’omicidio di Francis Reyes.

1×08 La morte di Mary: Quando la sorella di Abby arriva in città, la sua identità segreta è in pericolo. Hoyt decide di aiutare Kai, mentre la tribù di Calian è minacciata

Le puntate di venerdì 23 giugno

1×09 Un’insolita alleanza: Abby mette tutto in discussione, l’arrivo di una persona del passato di Kai rende Kate sospettosa.

1×10 La tempesta di sabbia: Una tempesta di sabbia si abbatte su Independence e Abby e Tom si trovano alla disperata ricerca di un riparo. Calian ritrova la sorella e Lucia riscatta i debiti.

Le puntate di sabato 24 giugno

1×11 Il mulino a vento di Pittsburgh: Abby elabora un piano per deviare il corso della ferrovia, Gus è convinto che Tom stia tramando qualcosa di terribile.

1×12: Come siamo arrivati qui: vengono svelate le origini di Abby, Hoyt, Kate, Kai, Calian e Tom e il ruolo che tutti hanno avuto nel destino degli altri.

1×13 La resa dei conti: Mentre Gus è tra la vita e la morte, Abby, Hoyt, Kate e Calian cercano di smascherare la vera natura di Tom e di porre fine al regno dei Davidson su Independence.

Walker: Independence, il cast

Due volti noti della tv americana sono stati scelti per guidare il cast della serie tv The CW Walker: Independence, infatti Abby Walker è interpretata da Katherine McNamara vista in Arrow e Shadowhunters mentre Hoyt Rawlins è Matt Barr che è anche il protagonista di Blood & Treasure (sicuramente non è fortunato nelle scelte visto che entrambe le serie hanno avuto un percorso travagliato e vita breve).

Katherine McNamara è Abby Walker

Matt Barr è Hoyt Rawlins

Katie Findlay è Kate Carver

Greg Hovenessian è lo sceriffo Tom Davidson

Lawrence Kao è Kai

Justin Johnson Cortez è Calian

Philemon Chambers è il vide Augustus

Walker: Independence 2 si farà?

No, la serie è stata cancellata dopo una sola stagione. Jared Padalecki con la sua società di produzione ha provato a trovare un nuovo network per salvare la serie ma senza alcun risultato.

Walker: Independence dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte a Santa Fe, in New Mexico.

Walker: Independence dove in streaming?

Le puntate sono in streaming su RaiPlay dopo la messa in onda tv.