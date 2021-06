Sono iniziate il 26 maggio scorso e proseguiranno fino a settembre tra Roma e Milano le riprese di Vostro Onore, miniserie destinata a Raiuno che segna il ritorno alla serialità generalista di Stefano Accorsi, da cui era assente dal 2013, anno in cui fece parte de Il Clan dei Camorristi.

Dopo aver dato volto, per tre stagioni, a Leonardo Notte, il protagonista di 1992, 1993 e 1994, ora per l’attore bolognese si preannuncia un’altra sfida non da poco, ovvero interpretare il personaggio che negli Stati Uniti è stato portato in tv da Bryan Cranston.

Vostro Onore è infatti il remake di Your Honor, a sua volta rifacimento della serie israeliana Kvodo. Il drama -che negli Stati Uniti è andato in onda l’anno scorso su Showtime, mentre da noi è stato trasmesso nei primi mesi dell’anno da Sky Atlantic– è un legal thriller con al centro Michael Desiato, giudice integerrimo di New Orleans, sempre attento ad ogni prova e testimonianza prima di emettere una sentenza.

Desiato (non sappiamo ancora quale sarà il suo nome nella versione italiana) si ritrova a dover proteggere il figlio Adam dopo che questo, in un incidente automobilistico, ha investito e lasciato morire un giovane che è figlio del più pericoloso boss criminale della città.

Your Honor, tutti gli episodi

Il protagonista deve quindi iniziare a muoversi affinché il boss ed i suoi uomini non risalgano all’identità del figlio, andando contro tutti quei princìpi che gli hanno consentito di costruirsi una carriera rispettabile e improntata alla ricerca della verità.

A produrre la miniserie per Rai Fiction sarà Indiana Production, che prosegue così -dopo spot e film- il suo viaggio nella produzione di serie tv (è la casa di produzione dietro Pezzi Unici e Curon). Alla regia, invece, ci sarà Alessandro Casale.

Per quanto riguarda il cast di Vostro Onore (la cui messa in onda sarà presumibilmente per la prossima stagione tv), accanto a Stefano Accorsi, segnala Cinemotore, ci sarà anche Remo Girone, che dovrebbe interpretare un Procuratore Capo di Milano.

Certo è che la storia originale di Your Honor ha già attirato l’interesse di numerosi Paesi: oltre agli Stati Uniti ed all’Italia, sono previsti dei remake della miniserie israeliana anche in Germania ed in Austria. Accorsi, tra l’altro, sarà anche protagonista di Sogno Azzurro, il doc che accompagnerà il pubblico durante gli Europei di Calcio raccontando la preparazione della Nazionale per il torneo.