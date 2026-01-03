Volley SuperLega, Trento–Civitanova accende il 2026: rivincita scudetto in diretta su Rai Sport

Il 2026 della SuperLega di pallavolo maschile si apre con una sfida dal peso specifico enorme. Oggi alle 18.00, la BTS Arena di Trento ospita Itas Trentino–Cucine Lube Civitanova, quattordicesima giornata di regular season e riedizione dell’ultima finale scudetto. Una partita che mette di fronte due delle realtà più solide e ambiziose del campionato, pronte a misurarsi in un momento chiave della stagione.

Trento, la forza della continuità

Trento arriva all’appuntamento da prima della classe, forte di undici vittorie consecutive in campionato e di un rendimento interno che ha trasformato la BTS Arena in un vero fortino apparentemente inespugnabile. Il netto 3-0 su Monza nell’ultimo turno del 2025 ha confermato lo stato di forma dei gialloblù, già qualificati alla Final Four di Coppa Italia. La squadra di Marcelo Mendez ha trovato equilibrio, solidità e profondità di gioco, elementi che stanno facendo la differenza in questa prima parte di stagione.

Civitanova, occasione per rilanciarsi

Per Civitanova la trasferta di Trento rappresenta una prova di maturità. I marchigiani sono in forte ritardo, solo quinti in classifica con 25 punti e arrivano da giorni intensi, segnati dal successo su Piacenza in SuperLega mna anche dalla successiva eliminazione in Coppa Italia a Perugia. Vincere alla BTS Arena significherebbe lanciare un segnale forte al campionato e dare continuità a un percorso che, finora, ha alternato ottime prestazioni a passaggi a vuoto.

Storia recente e diretta tv

I precedenti raccontano una rivalità ormai classica del volley italiano, con 108 confronti complessivi e un bilancio leggermente favorevole a Civitanova, vincente anche nella gara d’andata giocata in casa. Ma ogni sfida fa storia a sé, soprattutto quando in palio ci sono punti pesanti. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, un’occasione importante anche per il grande pubblico di assistere a uno dei duelli più attesi della SuperLega.