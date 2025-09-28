Volley, Italia-Bulgaria, finale Mondiale: orario, dove vederla, precedenti e chiavi tattiche

In un mondiale imprevedibile in cui è successo di tutto, con le squadre più attese che hanno clamorosamente deluso facendosi eliminare con larghissimo anticipo – Francia, USA, Brasile – l’Italia si è confermata. E nella finale di oggi gli Azzurri possono confermarsi campioni del mondi.

Finale Mondiale di Volley: Italia-Brasile

Dopo una brutta sconfitta nella fase a gironi contro il Belgio (2-3) gli Azzurri hanno rimesso il turbo nella fase a eliminazione: 3-0 all’Argentina agli ottavi, 3-0 al Belgio nei quarti ma soprattutto 3-0 alla Polonia in semifinale (25-21, 25-22, 25-23), rivincita pesantissima dopo le finali perse a Euro 2023 e VNL 2025.

È la sesta finale mondiale della storia azzurra: finora quattro ori (1990, 1994, 1998, 2022) e un argento (1978). Per Fefé De Giorgi è la seconda da CT dopo il trionfo del 2022.

L’avversaria: la Bulgaria di Blengini

Dall’altra parte c’è la Bulgaria guidata da Gianlorenzo Blengini, ex CT azzurro (argento olimpico a Rio 2016), qualificata alla partita più importante battendo la Repubblica Ceca (3-1) in semifinale. Una squadra di valore con molti punti di riferimento italiani: tecnici: i fratelli Nikolov — Aleksandar (schiacciatore della Lube) e Simeon (palleggiatore classe 2006) che gioca in Russia nel Lokomotiv Novosibirsk — più un pacchetto di battitori aggressivi e un muro fisico.

Per la prima volta Italia e Bulgaria si incrociano in una finale iridata. Il miglior risultato storico della squadra bulgara è un argento olimpico del 1980. Un secondo posto anche ai Mondiali, nel 1970, mondiali organizzato in casa ma perso in finale dalla Germania Est.

Le parole di Fefé De Giorgi

De Giorgi ha sottolineato la solidità degli Azzurri visti contro la Polonia: “Stavolta abbiamo giocato meglio noi, abbiamo reagito ai momenti di difficoltà tenendo sempre alto il livello di gioco e anche quando abbiamo subito qualche punto in un momento delicato ne siamo usciti con personalità”.

Fondamentali i cambi: “Devo dire che Francesco Sani ha giocato nei momenti importanti dei set. Così come anche Porro, che ha dato un grande contributo insieme ad Anzani, che ha preso dei muri decisivi. Questo deve essere il nostro spirito. Ora siamo in corsa, siamo un gruppo nel quale ognuno mette il suo in campo facendo la differenza“.

Quanto alla finale… “La Bulgaria è una squadra che ha meritato di arrivare in finale. Ci è arrivata un po’ a sorpresa, nel senso che dall’altra parte del tabellone c’erano squadre forti che sono state eliminate, ma non per demerito loro. È una squadra talentuosa e forte. Dobbiamo prepararci a una partita da giocare fino alla fine”.

Le chiavi tattiche

Battuta e primo tocco: l’Italia deve riproporre la pressione vista con la Polonia per togliere ritmo alla regia bulgara; in side-out, qualità di ricezione per far correre Giannelli.

Distribuzione variabile: centrali coinvolti per tenere onesto il muro; pipe a Michieletto come valvola nei punti caldi; palla alta all’opposto quando si alza la temperatura.

Muro-difesa: mani alte su A. Nikolov, letture sulle traiettorie diagonali; difesa “viva” per generare contrattacchi puliti.

Quando e dove vedere Italia-Bulgaria

Programma del giorno

08.30 — Finale 3°/4° posto: Polonia-Rep. Ceca

12.30 — Finale 1°/2° posto: Italia-Bulgaria

A seguire le premiazioni

Appuntamento oggi, domenica 28 settembre, ore 12.30 alla SM Mall of Asia Arena di Pasay/Manila. La finalissima Italia-Bulgaria sarà in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay; visibile anche su DAZN e VolleyballWorld TV (VBTV) per gli abbonati.