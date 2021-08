Iniziano oggi, mercoledì 18 agosto 2021, i campionati europei di volley. Si parte con quelli femminili, il cui ultimo atto si disputerà sabato 4 settembre. L’evento sportivo, in programma tra Bulgaria, Croazia, Romania e Serbia, sarà coperto in tv dalla Rai e da Dazn. Saranno 24 le squadre a scendere in campo, suddivise in quattro gironi.

Volley femminile, Europei 2021 in diretta sulla Rai

Rai 2 e Rai 3 sono le reti dedicate agli incontri della Nazionale italiana allenata da Davide Mazzanti, tra le favorite per il titolo (è inserita nel gruppo C). Anche la finale sarà trasmessa su una rete generalista (anche nel caso in cui le azzurre non dovessero esserci). I telecronisti sono Marco Fantasia e Consuelo Mangifesta.

Volley femminile, Europei 2021 in diretta su Dazn

Per quanto riguarda Dazn, la piattaforma di streaming trasmetterà le migliori partite degli Europei, tra cui le semifinali, la finale e tutti gli incontri delle azzurre, per un totale di 30 match. In telecronaca si alterneranno Andrea Pratellesi, Fabrizio Monari, Simone Arrighi e Maria Pia Beltran. Per il commento tecnico ci sono, invece, Maurizia Cacciatori, Alberto Cisolla e Rachele Sangiuliano.

Si parte venerdì 20 con Italia-Bielorussia, alle ore 17.15. Domenica 22 agosto alle 20.00 sarà la volta di Italia-Ungheria, mentre il giorno successivo, alle 17.15, andrà in scena Slovacchia-Italia. Mercoledì 25 agosto in serata Croazia-Italia, mentre la sera successiva è prevista Italia-Svizzera, con fischio di inizio alle ore 20.00. Le azzurre affronteranno a Ostrava la fase a gironi.

Per la cronaca, dal primo settembre prenderanno il via gli europei per il volley maschile, commentati sui canali Rai da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Per il volley italiano i campionati europei rappresentano la possibilità di riscatto dopo le deludenti prestazioni alle Olimpiadi di Tokyo, da pochi giorni concluse. In quell’occasione l’Italia, sia nel torneo di pallavoro femminile sia in quello di pallavolo maschile, è stata eliminata nei quarti di finale.