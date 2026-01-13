Volley, Coppe europee, Novara a Istanbul: contro il Fenerbahce serve un’impresa in Champions League | Diretta TV e streaming

La settimana delle coppe europee di entra nel vivo anche per il volley femminile e propone subito una trasferta di altissimo livello per una delle protagoniste della Serie A1. Oggi pomeriggio la Igor Gorgonzola Novara sarà di scena a Istanbul contro il Fenerbahçe Istanbul, nella gara valida per la prima giornata di ritorno della Pool B di CEV Champions League.

Primo servizio alle 19 locali, le 17 italiane, per un match che pesa moltissimo nell’economia del girone.

Novara, una trasferta che vale il girone

La classifica parla chiaro: il Fenerbahce guida la Pool B, Novara segue e ha bisogno di un risultato di prestigio per restare pienamente in corsa verso i quarti di finale. All’andata, al Pala Igor, le azzurre avevano subito un secco 0–3, una partita indirizzata fin dai primi scambi dalla superiorità fisica e offensiva delle turche. Un risultato che Novara non ha dimenticato e che rende questa sfida un vero banco di prova europeo.

La squadra di Lorenzo Bernardi arriva a Istanbul consapevole di dover alzare l’asticella in tutti i fondamentali, a partire dalla battuta e dalla fase muro-difesa. In Champions, soprattutto in trasferta, la gestione dei momenti chiave fa la differenza, e Novara sa di non potersi permettere passaggi a vuoto.

Il Fenerbahce e il fattore Istanbul

Il Fenerbahce è una delle corazzate del volley continentale, costruita per arrivare fino in fondo alla competizione. In panchina c’è Marcello Abbondanza, tecnico esperto e profondo conoscitore del panorama europeo e italiano.

Alla guida della squadra la palleggiartice della nazionale azzurra Alessia Orro, alla sua prima stagione in Turchia dopo una lunga esperienza alla Vero Volley e subito protagonista e beniamina del pubblico delle canarine: squadra straordinaria che tuttavia arriva da una clamorosa e inattesa battuta d’arresto in campionato subita dalla THY, squadra di media classifica, in trasferta e al quinto set. È la seconda battuta d’arresto nella League Turca per il Fenerbahce che si trova ora a quattro lunghezze dalla corazzata Vakifbank.

Novara arriva dalla vittoria contro il Benfica: la settimana scorsa invece la sconfitta contro Conegliano – la seconda nelle ultime tre partite di campionato – che vede la formazione di Bernardi al momento al quinto posto a ben 16 lunghezze proprio da Conegliano, al comando davanti a Scandicci, prossima avversaria delle piemontesi.

L’atmosfera dell’arena di Istanbul è da sempre un fattore, capace di spingere la squadra di casa e mettere pressione alle avversarie. Per questo Novara dovrà essere solida mentalmente prima ancora che tecnicamente.

Dove vedere Fenerbahce–Novara in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su DAZN ed EuroVolley TV. Per Novara è una di quelle notti europee che possono cambiare il volto della stagione: serve un’impresa, ma la Champions League è anche questo.