Champions League volley maschile oggi 12 febbraio: Perugia a Praga alle 18 su Sky Sport Arena, Trento a Lubiana alle 20 su Sky Sport Arena e Sky Sport Mix. Civitanova ko al tie-break a Montpellier ma resta prima nel girone. Dirette e streaming su DAZN e NOW.

Volley, Champions League oggi in tv: Perugia a Praga e Trento a Lubiana, orari e dirette del 12 febbraio

Serata di Champions League di volley maschile con due squadre italiane in campo nella quinta giornata della fase a gironi. Si gioca interamente in trasferta: Perugia vola a Praga, Trento a Lubiana. Entrambe cercano punti decisivi per la qualificazione diretta ai quarti di finale.

Volley, Champions League Praga-Perugia (ore 18.00, Sky Sport Arena)

La Sir Sicoma Monini Perugia, campione d’Europa in carica, è prima nel girone D con 11 punti e quattro vittorie su quattro. Con un successo a Praga i Block Devils blinderebbero il primo posto con un turno di anticipo, evitando i playoff. Il VK Lvi Praga, ultimo a quota 2 punti e senza vittorie, cercherà di salutare l’Europa con orgoglio sfruttando il fattore campo. All’andata Perugia si impose 3-1 al PalaBarton dopo aver ceduto il primo set ai vantaggi. Telecronaca di Giovanni Cristiano.

Ore 18.00 – VK Lvi Praga vs Perugia – Sky Sport Arena (204), DAZN, NOW

Lubiana-Trento (ore 20.00, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix)

L’Itas Trentino è chiamata a reagire dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro Verona (0-3). Nel girone C Trento è seconda con 8 punti, alle spalle dello Ziraat Ankara che viaggia a punteggio pieno. All’andata i gialloblù si imposero 3-0 con un attacco al 61%. La trasferta alla Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana nasconde insidie: gli sloveni, terzi con 3 punti, hanno inflitto un netto 3-0 a Tours in casa. Per Trento restano indisponibili Lavia e Michieletto, entrambi alle prese con una frattura da stress a una vertebra lombare. Telecronaca di Stefano Locatelli.

Ore 20.00 – ACH Volley Lubiana vs Trento – Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (206), DAZN, NOW

Civitanova: prima sconfitta in Champions, ma resta in testa

Martedì sera Civitanova ha subito il primo ko stagionale in Champions League, cedendo al tie-break sul campo del Montpellier: 3-2 (29-27, 25-22, 14-25, 18-25, 16-14) il finale per i francesi. La Lube, sotto 2-0, ha rimontato vincendo terzo e quarto set trascinata da Nikolov (33 punti) e Loeppky (22 punti, 5 ace), ma al quinto ha sciupato un match point sul 14-13 prima di cedere 16-14. Nonostante la sconfitta, Civitanova resta prima nella Pool E con 13 punti e chiuderà il girone il 18 febbraio in casa contro il Varsavia.

Dove vedere la Champions League volley oggi in tv e streaming

Si tratta del penultimo turno della fase a gironi di Champions League maschile. Nell’ultima giornata Civitanova in campo con la Projekt Varsavia (mercoledì 18 alle 18.30), Perugia a Berlino (sempre mercoledì alle 19.30) con Trento che punterà a battere lo Ziraat Bankasi Ankara anche se il primo posto del girone è ormai irraggiunigibile.

Ore 18.00 – Praga-Perugia: Sky Sport Arena (canale 204), DAZN, NOW, Sky Go, Eurovolley TV

Ore 20.00 – Lubiana-Trento: Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (206), DAZN, NOW, Sky Go, Eurovolley TV