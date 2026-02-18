Home Notizie Volley, Champions League: derby italiano tra Novara e Scandicci, Perugia a Berlino. Il programma completo di oggi

Volley, Champions League: derby italiano tra Novara e Scandicci, Perugia a Berlino. Il programma completo di oggi

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League maschile di volley ma in ambito femminile dopo la bella vittoria di Milano in Grecia spicca il derby tutto italiano tra Igor Novara e Savino Del Bene Scandicci per i playoff. Orari e dove vedere le partite in TV e streaming.

di Antonella Bonetti
Volley, Champions League: derby italiano tra Novara e Scandicci, Perugia a Berlino. Il programma completo di oggi
18 Febbraio 2026 16:40

Stretta finale per la pallavolo che da una parte festeggia la Vero Volley Numia Milano di Paola Egonu, passata nettamente e in tre set ieri (25-20 25-21 25-17) sul campo dell’Olympiakos ponendo una vera ipoteca per l’accesso al turno successivo contro il Vakifbank, testa di serie numero #1 del tabellone.

Champions League femminile, Novara affronta Scandicci

Il piatto forte è senza dubbio il derby femminile tutto italiano tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, in programma alle 18 al PalaIgor con diretta su Sky Sport Uno e DAZN. Si tratta dell’andata dei playoff che vale l’accesso al tabellone e ai quarti di finale dove la vincente della doppia sfida – ritorno in programma la prossima settimana in Toscana – affronterebbe il Fenerbhahe di Alessia Orro.

Le due squadre si sono classificate entrambe seconde nei rispettivi gironi e solo una potrà proseguire il cammino europeo. Il ritorno è fissato per mercoledì prossimo. I precedenti stagionali sorridono a Scandicci, con due vittorie per 3-2 negli scontri diretti in campionato. In campo anche due ex eccellenti: Britt Herbots e Caterina Bosetti, che stavolta si ritrovano da avversarie.

Champions League maschile, il programma

Nel torneo maschile si chiude la fase a gironi con le tre italiane tutte in campo. Alle 18.30 all’0Eurosuole Forum, Cucine Lube Civitanova ospita il PGE Projekt Varsavia in diretta su Sky Sport Arena: i marchigiani vogliono chiudere in bellezza e confermare la propria prima posizione in classifica nel Gruppo E.

Alle 19.30 su Sky Sport Max, i campioni d’Europa in carica della Sir Sicoma Monini Perugia fanno visita ai Berlin Recycling Volleys all’EMax-Schmeling-Halle: già certi della qualificazione diretta ai quarti, gli umbri sono irraggiungibili e vogliono mantenere l’imbattibilità europea con sei vittorie in altrettante partite.

Alle 20.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Mix, l’Itas Trentino ospita lo Ziraat Ankara con l’obiettivo di vincere non per scavalcare i turchi al primo posto, cosa ormai impossibile a causa delk maggior numero di set persi, ma se non altro di migliorare il proprio piazzamento magari confermandosi la migliore seconda classificata del torneo.

Volley, Sir Perugia
Perugia cerca una vittoria conclusiva in Europa dopo cinque successi – Credits X @SIRVolleyPG (TVBlog.it)

Volley, Champions League | Il programma di oggi

Femminile – Playoff andata

Ore 18.00 – Igor Gorgonzola Novara vs Savino Del Bene Scandicci (Sky Sport Uno, DAZN, NOW)

Maschile – 6ª giornata fase a gironi

Ore 18.30 – Cucine Lube Civitanova vs PGE Projekt Varsavia (Sky Sport Arena)

Ore 19.30 – Berlin Recycling Volleys vs Sir Sicoma Monini Perugia (Sky Sport Max)

Ore 20.30 – Itas Trentino vs Ziraat Ankara (Sky Sport Arena e Sky Sport Mix)

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