Volley, Champions League: derby italiano tra Novara e Scandicci, Perugia a Berlino. Il programma completo di oggi

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League maschile di volley ma in ambito femminile dopo la bella vittoria di Milano in Grecia spicca il derby tutto italiano tra Igor Novara e Savino Del Bene Scandicci per i playoff. Orari e dove vedere le partite in TV e streaming.

Stretta finale per la pallavolo che da una parte festeggia la Vero Volley Numia Milano di Paola Egonu, passata nettamente e in tre set ieri (25-20 25-21 25-17) sul campo dell’Olympiakos ponendo una vera ipoteca per l’accesso al turno successivo contro il Vakifbank, testa di serie numero #1 del tabellone.

Champions League femminile, Novara affronta Scandicci

Il piatto forte è senza dubbio il derby femminile tutto italiano tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, in programma alle 18 al PalaIgor con diretta su Sky Sport Uno e DAZN. Si tratta dell’andata dei playoff che vale l’accesso al tabellone e ai quarti di finale dove la vincente della doppia sfida – ritorno in programma la prossima settimana in Toscana – affronterebbe il Fenerbhahe di Alessia Orro.

Le due squadre si sono classificate entrambe seconde nei rispettivi gironi e solo una potrà proseguire il cammino europeo. Il ritorno è fissato per mercoledì prossimo. I precedenti stagionali sorridono a Scandicci, con due vittorie per 3-2 negli scontri diretti in campionato. In campo anche due ex eccellenti: Britt Herbots e Caterina Bosetti, che stavolta si ritrovano da avversarie.

Champions League maschile, il programma

Nel torneo maschile si chiude la fase a gironi con le tre italiane tutte in campo. Alle 18.30 all’0Eurosuole Forum, Cucine Lube Civitanova ospita il PGE Projekt Varsavia in diretta su Sky Sport Arena: i marchigiani vogliono chiudere in bellezza e confermare la propria prima posizione in classifica nel Gruppo E.

Alle 19.30 su Sky Sport Max, i campioni d’Europa in carica della Sir Sicoma Monini Perugia fanno visita ai Berlin Recycling Volleys all’EMax-Schmeling-Halle: già certi della qualificazione diretta ai quarti, gli umbri sono irraggiungibili e vogliono mantenere l’imbattibilità europea con sei vittorie in altrettante partite.

Alle 20.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Mix, l’Itas Trentino ospita lo Ziraat Ankara con l’obiettivo di vincere non per scavalcare i turchi al primo posto, cosa ormai impossibile a causa delk maggior numero di set persi, ma se non altro di migliorare il proprio piazzamento magari confermandosi la migliore seconda classificata del torneo.

Volley, Champions League | Il programma di oggi

Femminile – Playoff andata

Ore 18.00 – Igor Gorgonzola Novara vs Savino Del Bene Scandicci (Sky Sport Uno, DAZN, NOW)

Maschile – 6ª giornata fase a gironi

Ore 18.30 – Cucine Lube Civitanova vs PGE Projekt Varsavia (Sky Sport Arena)

Ore 19.30 – Berlin Recycling Volleys vs Sir Sicoma Monini Perugia (Sky Sport Max)

Ore 20.30 – Itas Trentino vs Ziraat Ankara (Sky Sport Arena e Sky Sport Mix)